Los aeropuertos andaluces programan 3.261 vuelos para el puente de agosto, de los que 2.274 son internacionales

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces han programado desde este jueves, 14 de agosto, hasta el domingo, 17 de agosto, coincidiendo con el puente festivo del mes de agosto, un total de 3.261 vuelos, de los que 2.274 son de índole internacional (69,7%), y del total, 1.870 operan desde el aeropuerto de Málaga capital.

Según los datos facilitados por Aena a Europa Press, el aeropuerto con más vuelos durante este puente es el de Málaga-Costa del Sol, con un total de 2.350, siendo 1.870 de índole internacional y 480 de carácter nacional. En este sentido, el día con mayor número de operaciones es este domingo, con 596 vuelos --472 internacionales y el resto nacionales--, mientras que el día con menor tránsito será el sábado 16 de agosto, con 574 vuelos --475 internacionales y 99 domésticos--.

Por su parte, el aeropuerto de Sevilla se posiciona en segundo lugar, con un total de 617 vuelos, siendo 317 de tránsito nacional y 303 internacional. En esta terminal, los días con mayor afluencia son este jueves y el domingo, empatados con un total de 160 vuelos programados. En concreto, el jueves serán 78 nacionales y 82 internacionales, mientras que el domingo serán 80 nacionales y 80 internacionales. Por su parte, el día con menor número de vuelos será el sábado, con 149 --77 nacionales y 72 internacionales--.

En el tercer puesto se sitúa el aeropuerto de Jerez (Cádiz), con un total de 104 vuelos, siendo 54 de carácter nacional y 50 de índole internacional. De igual forma, los días con mayor número de vuelos son este jueves y el próximo sábado, empatados en 30. En concreto, el jueves serán 16 nacionales y 14 internacionales, mientras que el sábado serán 16 nacionales y 14 internacionales. Por su parte, los días con menor número de vuelos serán el viernes y el domingo, empatados con 22. En concreto, el viernes serán diez nacionales y doce internacionales, mientras que el domingo serán doce nacionales y diez internacionales.

Tras este, el aeropuerto de Almería se posiciona en el cuarto puesto, contando con un total de 98 vuelos, de los cuales se han programado 50 vuelos a nivel internacional y 48 nacional. En este contexto, los días con mayor tránsito son este jueves y el próximo sábado, con 340 vuelos. En el caso del jueves se trata de 16 internacionales y 14 nacionales, mientras que el sábado serán 20 internacionales y diez nacionales. Por su parte, el día con menor número de vuelos será este viernes, con 15 vuelos --13 nacionales y solo dos internacionales--.

Cerrando la tabla se sitúa el aeropuerto de Federico García Lorca Granada-Jaén, con un total de 92 vuelos, 88 a nivel nacional y cuatro a nivel internacional. En concreto, el día con mayor tránsito será el domingo 17 de agosto, con 26 vuelos, de los que 24 son nacionales y solo dos serán internacionales; mientras que el día con menor número de vuelos será el sábado, con 20 y todos nacionales.