Los aeropuertos andaluces programan 3.515 vuelos en la última operación retorno del verano que arranca este viernes

Archivo - Un avión de Vueling se dispone a aterrizar en el aeropuerto de Sevilla en una imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces han programado desde este viernes hasta el próximo lunes 31 de agosto, coincidiendo con la última operación retorno del verano, un total de 3.515 vuelos, un 5,6% más que el año anterior.

Según los datos aportados por Aena a Europa Press, el aeropuerto con más vuelos durante la operación salida de agosto es el de Málaga-Costa del Sol, con un total de 2.507. Le sigue el de Sevilla, con 699; Jerez (Cádiz) con 115; Almería con 109 y por último la terminal de Granada-Jaén, que espera un total de 85 vuelos.

En el caso del aeropuerto malagueño, de los 2.507 vuelos programados, 2.033 son internacionales y 474 nacionales. El día con mayor afluencia será este viernes, 28 de agosto, con un total de 647 vuelos programados, 512 de los cuales serán internacionales y 135 nacionales. Además, el día de menor intensidad será el sábado 29 de agosto, con 605 movimientos.

El campo aéreo de la capital hispalense prevé acoger un total de 699 vuelos, 367 internacionales y 332 nacionales, acogiendo el mayor tráfico este viernes con 187 vuelos programados, mientras que el sábado será el día de menor tráfico aéreo, con trayectos.

En el aeropuerto de Jerez, del total de 115 operaciones programadas, 64 serán nacionales y 51 internacionales. El sábado 29 de agosto es la jornada con más vuelos previstos, 34 y la cifra descenderá el domingo 30 de agosto, como día de menor intensidad, con 22 escalas.

En el caso del aeropuerto de Almería, se esperan 56 vuelos nacionales y 53 internacionales. Las jornadas de más tráfico serán este sábado, con 39 vuelos previstos, y el lunes, 31 de agosto, con 26. Por otro lado, este viernes hay programados 21 trayectos, la cifra más baja del campo aéreo en esta operación salida.

Por último, la terminal de Granada-Jaén contará con 85 vuelos, de los que 81 son nacionales y cuatro internacionales, recibiendo el mayor tráfico este viernes, con la previsión de 25 operaciones, mientras que el lunes recibirá 21 escalas de carácter nacional.

Los aeropuertos de la red de Aena en España tienen programadas un total de 29.592 operaciones entre el viernes 28 y el lunes 31 de agosto de 2026, coincidiendo con el último fin de semana del mes y la habitual operación retorno de las vacaciones estivales.

Esta cifra supone un incremento del 2,6% respecto a los 28.826 vuelos operados en el periodo equivalente del año anterior. La jornada con mayor volumen de tráfico en toda la red nacional será la del domingo 30 de agosto, con 7.492 vuelos programados, seguida de cerca por el sábado 29 (7.434) y el viernes 28 (7.433). El lunes 31 se cerrará el dispositivo con 7.233 operaciones registradas.