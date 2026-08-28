Más Madrid critica que la Mesa de la Asamblea le inadmita 16 iniciativas presentadas sobre el ático de Chamberí

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha criticado este viernes que la Mesa de la Asamblea de Madrid, gracias al "rodillo parlamentario" del PP, con mayoría absoluta en este órgano, haya inadmitido 16 iniciativas presentadas por el grupo en la Cámara de Vallecas sobre la compraventa del ático de Chamberí adquirido por la Comunidad a través de la empresa pública Planifica Madrid.

Durante este mes, el Grupo Parlamentario de Más Madrid ha impulsado "una ofensiva parlamentaria" con 61 iniciativas, que incluyen peticiones de 12 comparecencias, 13 preguntas orales en Pleno, 14 preguntas en comisión, ocho preguntas escritas y 14 peticiones de información.

"El rodillo parlamentario del PP en la Mesa de la Asamblea ha inadmitido 16 de las iniciativas de Más Madrid todas centradas en lo mismo: lo relativo a la compraventa del ático", han denunciado desde la formación liderada por Mónica García.

Entre ellas, la petición de comparecencia para explicar los criterios utilizados por Planifica Madrid para adquirir inmuebles, así como a documentación que acreditaría qué encargo recibió la empresa pública para realizar la operación de compra del ático del Paseo del General Martínez Campos o la solicitud del acuerdo del Consejo de Administración o de la modificación presupuestaria que autorizó el desembolso.

También se incluía la petición de la documentación sobre las operaciones inmobiliarias examinadas por el Consejo de Administración antes de la compra y los motivos que justifican adquirir un ático de 6,3 millones de euros "por unas obras que supuestamente justificaban la compra comenzó a tramitarse después".

El Gobierno regional explicó en un primer momento que la compra estaba motivada por unas obras que se acometerán en la Real Casa de Correos y por las que la presidenta autonómica necesitaba contar con un despacho "temporal", aunque posteriormente ha apuntado que fue adquirido para ponerlo "al servicio de las necesidades que pudieran tener las distintas consejerías y como apoyo a las sedes institucionales de la Comunidad".

Desde la oposición se ha pedido la dimisión de la presidenta acusándola de buscar con esta compra tener una "vivienda oficial". Ayuso ha negado este supuesto y afirma que sería "poco inteligente" que le buscaran una casa que no podría "esconder".

A través de Planifica Madrid, el Ejecutivo autonómico ha sacado a la venta este ático por un precio de salida de 6,7 millones de euros, junto a otros cuatro inmuebles ubicados en la Gran Vía, que salen al mercado por otros 11,8 millones de euros, para recaudar fondos para los incendios de julio en la Sierra Oeste.

La propia presidenta autonómica remarcó recientemente que todas las explicaciones estaban ya dadas sobre el tema. "Está a la venta. Chao, pescao", zanjó Ayuso.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha pedido comparecer a petición propia en el Pleno de la Asamblea para informar sobre la gestión patrimonial de Planifica Madrid.