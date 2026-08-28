La confianza económica de España se desmarca de Europa y baja en agosto a mínimos de un año, según ESI

Archivo - FILED - 04 July 2011, Baden-Wuerttemberg, Karlsruhe: Euro coins lie on a Euro flag. Inflation in the euro area hit 10\% in September, the highest since the creation of the euro, according to the latest flash estimate from Eurostat, the EU statis - picture alliance / Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El indicador de sentimiento económico (ESI) de España ha retrocedido en agosto hasta los 102,1 puntos desde los 104,3 del mes anterior, según el dato elaborado por la Comisión Europea, que cae a su nivel más bajo desde agosto de 2025.

El retroceso de 2,2 puntos del indicador de España en el mes de agosto es el más intenso entre las principales economías de la UE, ya que el ESI mejoró en Francia (+2,3 puntos), Alemania (+1,3) e Italia (+0,8), mientras que se mantuvo prácticamente estable en Países Bajos (-0,1), y disminuyó en Polonia (-0,5).

En el conjunto de la Unión Europea (UE), el indicador de confianza económica de agosto se ha situado en 98,2 puntos, frente a los 97,2 del mes pasado, su mejor lectura desde febrero, mientras que en la zona euro ha repuntado a 98,4 enteros desde los 97,1 de julio, alcanzando así su nivel más alto desde el paasado mes de enero.

La evolución del ESI de la zona euro en agosto refleja el menor pesimismo en la industria, así como en el sector minorista, los consumidores y la construcción, además de una mejora del optimismo en el sector servicios.