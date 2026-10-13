Los aeropuertos andaluces superan los cuatro millones de pasajeros por tercer mes consecutivo, un 7,38% más

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SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces han superado por tercer mes consecutivo los cuatro millones de pasajeros --en concreto, 4.014.161 viajeros en septiembre--, según datos hechos públicos este martes por Aena y consultados por Europa Press, lo que supone un 7,38% más que el año anterior. En lo que respecta a las operaciones, se han producido un total de 36.002 este pasado mes en el conjunto andaluz.

Concretamente, en el noveno mes del año, el aeropuerto de Málaga ha recibido 2.805.764 pasajeros (6,3% con respecto al año anterior); seguido por el de Sevilla, con 884.976 viajeros (7,7%); el de Jerez de la Frontera, con 116.140 (12,8%); el de Almería, con 105.225 (20,3%); el de Granada, con 94.982 (2,3%); y el de Córdoba, con 4.203 (32,1%).

En cuanto a operaciones, el aeropuerto de Málaga ha acogido 18.766 (6,3%); seguido del de Sevilla con 6.497 operaciones (4,1%); el de Jerez, con 5.199 (0,1%); el de Granada, con 2.436 (1,3%); el de Almería, con 1.519 (22,3%) y el de Córdoba, con 1.327 operaciones (25%).

Por su parte, el helipuerto de Algeciras (Cádiz) recibió este noveno mes del año 2.871 viajeros, lo que significa un descenso del 11,4%, y con 258 operaciones (-1,5%).