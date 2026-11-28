Propuestas económcias para las elecciones del 29N - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los programas electorales de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre plantean medidas distintas en vivienda, impuestos, pensiones, empleo, energía y turismo.

A continuación, repasamos las principales propuestas económicas de cada formación, según recogen sus programas.

VIVIENDA: INTERVENCIÓN PÚBLICA FRENTE A BAJADA DE IMPUESTOS

PSOE y Frente Amplio proponen destinar cada año el 1% del PIB a vivienda, unos 17.000 millones de euros, y reformar la Constitución para blindar el derecho a la vivienda. PP y Vox defienden, por su parte, una bajada generalizada de impuestos para facilitar el acceso a la compra.

El PSOE plantea un parque público estatal de 100.000 viviendas, un impuesto contra la especulación de fondos 'buitre', un banco estatal de suelo público y más de 25.000 millones de euros en avales, préstamos y financiación para vivienda asequible. En alquiler, propone ampliar la duración de los contratos, congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia y establecer bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios.

El PP promete construir un millón de viviendas con una nueva Ley del Suelo y derogar la Ley de Vivienda de 2023. Propone también una hucha para menores de 40 años, con aportaciones de hasta 2.000 euros anuales y una deducción del 20%, y bajar al 4% el IVA de la primera vivienda para ese colectivo. Además, se compromete a expulsar al 'ocupa' en 48 horas por orden judicial.

Vox sitúa como principal medida la prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegida, la social y las ayudas al alquiler. Plantea reformar la Ley del Suelo, una reducción "drástica" de impuestos en la edificación y en la primera vivienda, con IVA 0 y una bonificación del 100% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, y el desalojo de la vivienda 'okupada' en menos de 24 horas.

Frente Amplio propone una ley de expropiación de viviendas a propietarios corporativos, por fases según el número de inmuebles que posean (más de 1.000, más de 700 y más de 50). También plantea un impuesto del 0,45% sobre la masa salarial bruta a empresas con 50 o más asalariados, con el que calcula recaudar unos 1.000 millones anuales y construir unas 10.000 viviendas, y una agencia estatal de vivienda con capacidad de multar hasta un millón de euros.

Más información sobre vivienda:

- Los programas electorales: ¿Qué proponen los partidos en materia de vivienda?

IMPUESTOS: REBAJAS FISCALES FRENTE A SUBIDAS A LAS RENTAS ALTAS

El PSOE plantea elevar progresivamente la tributación de las rentas del capital a partir de 50.000 euros, hasta un máximo del 35% para las ganancias superiores a 300.000, y que las subidas del SMI no tributen. Propone además un recargo en Sociedades a las cotizadas cuyo primer ejecutivo cobre más de 100 veces la mediana salarial de su plantilla, duplicar la 'tasa Tobin' del 0,2% al 0,4% y crear tasas sobre el consumo de lujo, como jets privados o megayates.

El PP formula una rebaja centrada en las rentas medias y bajas mediante la deflactación del IRPF, y plantea reducir el impuesto a los trabajadores y autónomos de 18 a 35 años durante sus cuatro primeros años de tributación (rebaja del 100%, 75%, 50% y 25%). Propone también reducir temporalmente el IVA de los alimentos de la cesta de la compra y eliminar el impuesto a las grandes fortunas. Para los nuevos autónomos plantea una tarifa cero de cotización durante el primer año.

Vox propone una reducción generalizada de impuestos y tasas, simplificar los tramos del IRPF con una rebaja progresiva según el número de hijos, bajar el tipo del Impuesto de Sociedades y rebajar el IVA general y el reducido. Plantea también un gravamen sobre las remesas enviadas al extranjero y una cuota cero para los autónomos cuyos ingresos netos no superen el SMI.

Frente Amplio aboga por bajar el IRPF a las rentas del trabajo de hasta 27.000 euros y elevar los tipos marginales hasta el 52% para rentas desde 300.000. Plantea también que los patrimonios de más de un millón de euros paguen como mínimo el 2%, una Tasa Zucman del 3% sobre patrimonios superiores a 50 millones, un tipo mínimo real del 20% en Sociedades para las grandes empresas y un gravamen del 1,2% sobre la cifra de negocios de los grandes operadores y las empresas energéticas.

Más información sobre fiscalidad:

- Elecciones generales 2026: qué propone cada partido sobre el IRPF, el IVA y los impuestos para empresas y autónomos

PENSIONES: REVALORIZACIÓN CON EL IPC Y DEBATE SOBRE LA JUBILACIÓN

La revalorización de las pensiones contributivas conforme al IPC está garantizada por ley desde 2022. En este marco, el PSOE propone blindar constitucionalmente el sistema público y su revalorización con el IPC, y busca nuevas fuentes de financiación para que los aumentos de productividad derivados de la automatización contribuyan a la Seguridad Social. También plantea reforzar el complemento por hijos, reconocer un año adicional de cotización por cada hijo y evaluar una mejora de los coeficientes reductores en trabajos penosos.

El PP plantea reconstruir el Pacto de Toledo, asegurar que las pensiones suban cada año conforme al IPC y blindar la caja única de la Seguridad Social. Propone también incentivar la jubilación activa con deducciones en el IRPF.

Vox plantea garantizar la sostenibilidad del sistema mediante "una economía más productiva". Su programa no concreta medidas sobre la revalorización ni sobre la financiación, y plantea apoyo a las familias y fomento de la natalidad.

Frente Amplio propone garantizar la revalorización con el IPC por mandato constitucional y que ninguna pensión sea inferior al SMI. Plantea además devolver la edad de jubilación a los 65 años, rebajarla a los 60 en oficios de especial penosidad y reforzar la Seguridad Social con el destope progresivo de las bases de cotización.

Más información sobre pensiones:

- Elecciones generales 2026: qué propone cada partido sobre la subida de las pensiones, edad de jubilación y financiación

EMPLEO: SMI, SALARIOS Y JORNADA LABORAL

El PSOE propone blindar por ley un SMI por encima del 60% del salario medio, completar la reducción de la jornada a 37,5 horas e incentivar avances hacia las 35 horas sin pérdida de salario. Plantea también una ley de 'salarios justos' que aumente la tributación de las cotizadas cuya ratio entre el ejecutivo principal y la mediana de su plantilla supere 100 a 1, y reformar el despido improcedente.

El PP plantea actualizar el SMI en el marco del diálogo social y garantizar por ley que quienes lo cobren no paguen IRPF. Propone potenciar la flexibilidad horaria y los bancos de horas, impulsar el teletrabajo en zonas en riesgo de despoblación, reforzar la Inspección de Trabajo y reducir las cotizaciones por desempleo a las empresas con plantillas más estables que la media de su sector.

Vox propone derogar la legislación laboral aprobada por el Gobierno de Sánchez y reducir progresivamente hasta su eliminación las subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y ONG. Plantea también mejorar los sueldos en defensa, prisiones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Su programa no incluye medidas sobre el SMI ni sobre la jornada laboral.

Frente Amplio coincide con el PSOE en el SMI por encima del 60% del salario medio. Propone la jornada de 37,5 horas, con el objetivo de reducirla progresivamente hasta las 32 semanales, y un impuesto del 30% a las grandes empresas que aumenten sus beneficios sin trasladarlos a los salarios. Plantea además subir del 70% al 80% la prestación contributiva por desempleo durante los primeros seis meses.

Más información sobre trabajo:

- Elecciones generales 2026: qué propone cada partido sobre empleo, salarios, SMI y jornada laboral

ENERGÍA: EL CALENDARIO NUCLEAR MARCA LAS DIFERENCIAS

El PSOE defiende mantener el calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares hasta 2035 y que el 81% de la generación eléctrica sea renovable en 2030. Propone también impulsar el autoconsumo y una nueva ley de minas.

El PP plantea eliminar el calendario de cierre de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo en los primeros cien días de Gobierno, sin detallar qué hará después con cada central. Se compromete además a eliminar "de inmediato" el impuesto del 7% a la producción eléctrica, crear una tarifa social única y un plan de choque de 18 meses para desbloquear el acceso a la red eléctrica.

Vox quiere "recuperar urgentemente" el plan nuclear nacional, derogar el calendario de cierre y estudiar nuevas centrales en emplazamientos adyacentes a las actuales. Propone también una bajada "masiva" de los impuestos de la electricidad.

Frente Amplio respalda el calendario de cierre, con Almaraz I y II cerrando en 2027-2028 y los operadores asumiendo los costes de desmantelamiento y residuos. Comparte el objetivo del 81% renovable en 2030 y busca el 90% en 2035 y el 100% en 2040. Plantea además el fin del diésel en 2030, una inversión anual del 3,5% del PIB contra la emergencia climática y un impuesto a la minería extractiva para recaudar más de 470 millones anuales.

Más información sobre energía:

- Los programas electorales: ¿Qué proponen los partidos en materia de energía?

TURISMO: PISOS TURÍSTICOS, FISCALIDAD E INFRAESTRUCTURAS

El PSOE propone un impuesto progresivo a grandes propietarios con inmuebles turísticos y que los ayuntamientos que lo deseen puedan cobrar un recargo por pernoctaciones.

El PP plantea dinamizar el sector y un plan de más de 300.000 millones en 15 años para Alta Velocidad, aeropuertos y puertos. Vox propone regular las viviendas de uso turístico (VUT) e impulsar el turismo rural.

Frente Amplio plantea limitar las plazas turísticas según la capacidad de cada territorio y extinguir en un máximo de tres años las licencias fraudulentas en zonas tensionadas.

Más información sobre turismo:

- El futuro del motor económico español, a debate: así plantean los partidos regular el turismo tras el 29N