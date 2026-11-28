Archivo - Mesa electoral - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 (EUROPA PRESS)

Más de 38 millones de electores están llamados a las urnas este domingo 29 de noviembre para participar en las elecciones generales. Para ejercer su derecho al voto de forma presencial, deberán acudir al colegio y la mesa electoral que tengan asignados según su inscripción en el censo electoral.

Esta información figura en la tarjeta censal enviada por la Oficina del Censo Electoral, aunque también se puede consultar por internet en la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE), con o sin Cl@ve, sin necesidad de disponer de la tarjeta.

CÓMO SABER DÓNDE TE TOCA VOTAR EN LAS ELECCIONES DEL 29N

Los electores pueden consultar el local y la mesa que les corresponden en la sede electrónica del INE, a través del servicio de consulta de inscripción en el censo electoral. Para acceder es necesario identificarse mediante el sistema Cl@ve.

Este procedimiento permite comprobar los datos de inscripción y conocer la mesa electoral y la dirección del colegio al que debe acudir el elector el día de las elecciones.

CÓMO CONSULTAR TU COLEGIO ELECTORAL SIN CL@VE

El INE también dispone de una página para consultar las mesas y locales electorales sin necesidad de identificarse con Cl@ve.

Para realizar la búsqueda es obligatorio introducir la provincia, el municipio y la inicial del primer apellido. A partir de estos datos, el servicio permite localizar la mesa y el colegio electoral correspondientes a una dirección mediante distintos criterios de búsqueda.

Además, los electores pueden acudir a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o llamar al teléfono gratuito 900 343 232 para consultar sus datos electorales. El domingo 29 de noviembre, este servicio telefónico estará disponible de 8.00 a 20.00 horas.

¿QUÉ HACER SI NO HAS RECIBIDO LA TARJETA CENSAL?

La Oficina del Censo Electoral envió las tarjetas censales entre el 2 y el 10 de noviembre. En ellas figura la información sobre el colegio y la mesa electoral asignados a cada votante, así como la dirección a la que debe acudir.

No obstante, no es necesario presentar esta tarjeta para votar en España, ya que su función es informativa.

En caso de no haberla recibido, se puede comprobar el lugar de votación mediante los servicios de consulta del INE o contactar con la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral. También se puede recurrir al teléfono de información electoral e incluso se pueden consultar las listas impresas y colgadas en el propio colegio.