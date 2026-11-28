Uno de los nuevos leones de Cabárceno. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, dependiente de CANTUR, ha acogido esta noche el nacimiento de una nueva camada de leones africanos, hijos de Naisa y Max.

Los servicios del parque han divisado al menos tres cachorros que, en principio, se encuentran en buen estado, aunque los próximos días y semanas serán claves para su evolución.

El personal de Cabárceno se encontraba en alerta y vigilancia de la leona adulta Naisa, que en los últimos días venía dando síntomas de que el alumbramiento estaba cerca de producirse.

Por ello, desde el equipo de cuidadores de felinos y los servicios veterinarios se había decidido dar a la leona libre acceso a la zona exterior del recinto por las noches, con el objetivo de que pudiese parir fuera de la instalación, al igual que en sus dos partos anteriores: el primero, en 2024, y el último, en junio de este mismo año.

Pese a que aún es muy pronto para adelantar el estado de los pequeños leones y se requiere la máxima cautela, los tres ejemplares presentan un buen aspecto y se encuentran desde esta mañana mamando de su madre en la zona exterior de la instalación.

En un comunicado, el Gobierno cántabro ha subrayado que este nuevo nacimiento es el resultado de la "clara apuesta" de Cabárceno por la conservación de esta subespecie de león (Panthera Leo), que en la actualidad está en peligro vulnerable con una población de entre 25.000 y 30.000 ejemplares en libertad.

La manada de leones africanos de Cabárceno está comandada por Naisa y Max, el macho adulto dominante, junto a las tres crías que ya tenían (dos machos y una hembra) y los tres nuevos cachorros nacidos hoy.

Tal y como se ha podido observar en este alumbramiento y en los otros dos anteriores, Naisa ha mantenido siempre comportamientos totalmente naturales, prefiriendo parir en la zona exterior de la instalación, donde existen cuevas naturales.

Este hecho, según el Ejecutivo, "es un claro ejemplo del bienestar animal que proporciona el parque a esta subespecie de león".

El nacimiento de los tres nuevos ejemplares es un motivo de orgullo para Cabárceno y un nuevo éxito en la conservación de una de las especies más emblemáticas en la naturaleza, el conocido como 'rey de la selva'.