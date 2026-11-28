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MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos podrán utilizar el DNI digital en el teléfono móvil para identificarse y votar en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, sin necesidad de presentar el documento físico. Para ello, deberán tener instalada y activada la aplicación oficial MiDNI de la Policía Nacional.

La Junta Electoral Central autorizó este sistema de identificación para el 29N y el Tribunal Supremo ha avalado su uso durante la jornada electoral. No obstante, quienes quieran hacer uso del DNI digital deberán registrarse previamente en la aplicación y disponer de conexión a internet para generar el código que permitirá acreditar su identidad ante la mesa electoral.

QUÉ NECESITAS PARA UTILIZAR MiDNI EN LAS ELECCIONES GENERALES

MiDNI es la aplicación oficial de la Policía Nacional que permite llevar el Documento Nacional de Identidad en el teléfono móvil. Está disponible para dispositivos Android e iOS, aunque para utilizarla es necesario realizar un registro previo y activar el DNI digital.

El registro puede hacerse por internet, a través de la web oficial de MiDNI, siempre que se disponga del DNI electrónico con los certificados digitales en vigor, el PIN y un lector de tarjetas. También se puede realizar presencialmente en los Puestos de Actualización de Documentación (PAD) de las comisarías de Policía Nacional o en las unidades de documentación.

Una vez completado este trámite, hay que descargar la aplicación e introducir el número de DNI y el número de soporte del documento físico. Después, se debe crear una contraseña y verificar el teléfono móvil mediante el código que se recibe por SMS.

CÓMO VOTAR CON EL DNI DIGITAL EN EL COLEGIO ELECTORAL

El día de las elecciones, el votante deberá abrir la aplicación MiDNI delante de la mesa electoral y generar en ese momento un código QR temporal que permitirá comprobar su identidad.

Para ello, tendrá que acceder a la aplicación con su contraseña o mediante identificación biométrica, pulsar en la opción de mostrar el DNI y generar el código. Los miembros de la mesa dispondrán de un dispositivo de lectura con el que podrán verificar la autenticidad de los datos.

Este código QR tiene una validez limitada y caduca transcurridos unos segundos, por lo que deberá generarse en el momento de la identificación. No sirve presentar una fotografía del DNI ni una captura de pantalla del código.

Además, es necesario disponer de conexión de datos para utilizar MiDNI, ya que la aplicación se conecta con los servidores de la Policía Nacional para obtener la información que permite acreditar la identidad del ciudadano.

QUÉ PASA SI NO TIENES MiDNI PARA VOTAR

El uso del DNI digital es voluntario y no sustituye al documento físico. Por tanto, los electores podrán seguir identificándose ante la mesa electoral con su DNI, pasaporte o permiso de conducir originales, aunque estén caducados, siempre que permitan comprobar su identidad.

Asímismo, la Policía Nacional recomienda llevar también el DNI físico por si el teléfono móvil se queda sin batería, se estropea o no dispone de cobertura. De esta forma, quienes no tengan activada la aplicación o no puedan generar el código QR podrán identificarse mediante alguno de los documentos admitidos para ejercer su derecho al voto.