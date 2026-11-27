Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "a Navarra se le respeta" y que "antes de decir mentiras, conozca nuestra realidad".

Así se ha pronunciado Chivite este viernes, a través de una publicación en la red social X, después de que Ayuso afirmase que "la inmensa mayoría de los navarros hoy tienen que estar en Madrid porque no pueden emprender".

La presidenta navarra ha manifestado: "Ayuso, a Navarra se le respeta. Dice usted que en Navarra es difícil prosperar económicamente. Pero vamos a los datos: en Navarra estamos en cifras récord de empleo. El salario medio, el segundo mejor del país. Por cierto, mejor que Madrid".

María Chivite ha añadido que "somos la comunidad con mayor peso industrial de España", y "además, lideramos la calidad de vida", siendo "el lugar donde mejor se vive del país".

"Señora Ayuso, yo le pido que antes de decir mentiras, conozca nuestra realidad. Porque Navarra es un éxito. Un éxito colectivo", ha incidido Chivite.