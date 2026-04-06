Afectaciones al tráfico desde este martes en la A-4, en la provincia de Jaén, por obras para crear un paso para fauna

Mapa de la zona de la A-4 afectada por la construcción de un paso para fauna. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

JAÉN 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en la autovía A-4 a su paso por la provincia de Jaén se verá afectado desde este martes por obras para la implantación de un paso para fauna.

En concreto, se ejecutará en el kilómetro 310,4 con el objetivo de favorecer la permeabilidad de la infraestructura viaria evitará atropellos de animales y contribuirá a mejorar la seguridad vial.

Así lo ha indicado este lunes en una nota el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, desde el que se continúa ejecutando las obras de mejora de la seguridad vial en relación con la fauna tanto en la A-4 como en las autovías A-32 y A-44, y en la carretera N-323, en la provincia jiennense.

Estas actuaciones cuentan con un presupuesto total de 15,5 millones de euros (IVA incluido), financiado con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el caso del citado paso en la A-4, el Ministerio ha explicado que su ejecución hace "necesario el corte de la calzada con sentido Sevilla" a partir de las 8,00 horas de este martes 7 de abril "y hasta, previsiblemente, el viernes 29 de mayo".

El tráfico se desviará mediante desvíos provisionales a la calzada opuesta, sentido Madrid, donde se habilitará la circulación en ambos sentidos. Estos desvíos se situarán entre los kilómetros 310,05 y 310,6 de la A-4.