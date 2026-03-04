Agama propone la exención del canon de uso de agua de riego para las comunidades de regantes del Bajo Guadalquivir

Archivo - Imagen de archivo de los regadíos de las Marismas del Guadalquivir. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación de agricultores Agama ha planteado la "exención del canon de uso de agua de riego para las comunidades de regantes del Bajo Guadalquivir" como medida para responder a los problemas que se pueden dar a largo plazo por la afectación de los cultivos tras el tren de borrascas, máxime "teniendo en consideración los problemas de costes que va a tener que asumir el sector agrario tras el conflicto desatado en Oriente Medio".

Según ha informado Agama en una nota, la asociación de agricultores ha valorado positivamente las ayudas que tanto desde el Gobierno de España como desde la Junta de Andalucía van a destinar para paliar los daños que el sector agrario ha sufrido como consecuencia del tren de borrascas en el sur de España, pero ha criticado la falta de concreción y la adaptación a más largo plazo de los cultivos dañados.

Al hilo, Agama ha insistido en que "no todos los daños se ven en la actualidad", así como que "la pérdida de potencial productivo es más que evidente".

En este sentido, ha pedido que "a las pérdidas directas habría que sumarle las que en los próximos meses se generen del estrés y asfixia de cultivos que han estado tanto tiempo anegados, a la vez que el previsible incremento de costes que se genere del mantenimiento fitosanitario de los cultivos".

Asimismo, Agama ha valorado que la Junta haya puesto sobre la mesa la posible exención en zonas como Guadalete-Barbate y Guadalhorce, pero cree que "supone un agravio comparativo con otras como la del Bajo Guadalquivir".

De esta forma, ha remitido una carta a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, junto con un informe de los daños para que implemente esta medida, ya que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Igualmente, Agama ha insistido en que "tal exención es imprescindible que se haga extensiva a los regantes y titulares de explotaciones agrarias vinculadas a la cuenca gestionada por dicha Confederación".

Por tanto, se trata de zonas seriamente afectadas por el tren de borrascas con una seria incidencia en las zonas regables, entre otras en la Comunidad de Regantes de las Marisma del Guadalquivir (daños materiales, daños en edificaciones, escorrentías, pérdida de cosechas yobrecostes para recuperar la actividad productiva).

No obstante, la organización ha pedido también, en el mismo sentido, una rebaja de módulos agrarios 2025. "Creemos que la Junta debe aclarar cómo y cuándo van a poder solicitar las ayudas los damnificados". Actualmente, "está exhibiendo una falta de agilidad y concreción que mantiene en incertidumbre a miles de familias y profesionales que tienen que empezar de cero, teniendo que volver a sembrar", han señalado desde Agama.

FALTA DE INTERLOCUCIÓN CON TODO EL SECTOR

Agama, organización miembro de Unión de Uniones a nivel estatal, ha mostrado su total descontento con la administración andaluza cuando dice que el paquete de ayudas está consensuado con las organizaciones agrarias, cuando "a esta organización se la está excluyendo de cualquier acto de coordinación en materia agraria".

Por último, ha criticado que la organización no haya sido invitada por el ministro Luis Planas, y la ministra de economía, María Jesús Montero el pasado viernes en Sevilla, y donde desde el Ejecutivo se abordó el tema de las ayudas.