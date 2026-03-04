La Junta defiende arraigo en Rito Gastronómico de la Matanza del Cerdo Ibérico de El Real de la Jara (Sevilla)

Presentación del Rito Gastronómico de la Matanza del Cerdo Ibérico de El Real de la Jara (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, junto al alcalde de la localidad hispalense de El Real de la Jara, José Manuel Trejo, ha presentado la 15ª edición del Rito Gastronómico de la Matanza del Cerdo Ibérico del citado municipio, que se celebra en el municipio realeño durante los próximos 13, 14 y 15 de marzo, el cual ha defendido por su arraigo como "símbolo de fortaleza".

Tal y como ha apuntado el Gobierno andaluz en una nota, al acto de presentación también han asistido la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Isabel Solís; la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla, Carmen Ortiz; la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Inmaculada Gallardo, y la concejala de Cultura, Festejos, Turismo y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento realeño, Jara Márquez; por la Cámara de Comercio de Sevilla, Juan Luis Martínez y, por el Círculo de Labradores de Sevilla, Benito Mateo.

Asimismo, también han asistido el representante de la empresa Quercus, Carlos Trejo, y por Surmusic, productora y patrocinadora, Cristina Trigo. También, la sumiller responsable de las catas durante el Rito y presentadora del evento, Mónica Rosón, de Mina de Agua Blanca, Río Narcea, y Rebeca Barroso y Luís Manuel Cortés, entre otros.

Por su parte, Sánchez, tras valorar la labor realizada desde el Consistorio de El Real de la Jara en favor del desarrollo de la localidad con iniciativas "que reconectan con la cultura, los orígenes y la familia", ha destacado que este evento no solo ha sabido crear un puente entre el pasado y el presente, sino que nos traslada a un futuro prometedor en donde, sin duda, el valor de lo real "está por encima de todo".

En esta línea, ha precisado que localidades como El Real de la Jara suma esfuerzos en defensa de su patrimonio, por su legado y por su futuro, ha resaltado Ricardo Sánchez quién ha puntualizado que este evento es una "clara muestra de defensa de la herencia económica de la localidad".

Al hilo, el responsable de la Administración andaluza en la provincia ha ofrecido datos sobre el importante papel socioeconómico que juega la industria del cerdo ibérico en el municipio, en donde dedica la práctica totalidad de su término municipal, 16.000 hectáreas de Sierra Morena, a la cría de cerdo ibérico con una media de 5.000 cochinos de bellota al año. Los principales productores de nuestro país se nutren de cerdos provenientes de estas dehesas, con una producción media de 10.000 jamones ibéricos de bellota.

Ganaderos, trabajadores, porqueros, camiones y transportistas, fábricas de pienso, certificadores de calidad, industria del sector, entre otros, forman parte de esta dehesa. La fiesta del Rito Gastronómico de la Matanza del Cerdo Ibérico del Real de la Jara es "mucho más que turismo y gastronomía", es "riqueza y oficio, y también se traduce en "garantizar el futuro de todos", ha indicado Sánchez.

El responsable andaluz ha concluido invitando a toda la provincia a participar de una "experiencia única" que es el Rito Gastronómico de la Matanza del Cerdo Ibérico de El Real de la Jara. "No hace falta viajar lejos para vivir grandes experiencias", ha agregado.

El alcalde del Real de la Jara, José Manuel Trejo, ha destacado la presentación este miércoles del vídeo promocional de esta edición del Rito Gastronómico de la Matanza del Cerdo Ibérico, en donde se detalla que todo lo que ves en El Real de la Jara no necesita filtros.

"Dice mucho de nuestro pueblo y de nuestras costumbres, que no hay inteligencia artificial (IA), que todo es real como nuestro nombre y en donde hay muchos conocimientos y muchas costumbres que necesitan ser transmitidas de generación en generación", ha explicado Trejo.

En este sentido, ha puntualizado que, por este motivo, ha estado este miércoles en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, para "defender nuestras raíces y defender nuestra tradición, nuestra cultura y nuestra gastronomía". Así, el primer edil realeño ha defendido que la gastronomía de El Real de la Jara "es única" por la defensa de la ganadería en extensivo y "por todo lo que posee nuestro patrimonio natural".

Asimismo, ha agradecido la colaboración de todos los patrocinadores de este evento, puesto que, gracias a ellos, "celebramos edición tras edición". En este punto, Trejo ha querido destacar la "importante labor" desarrollada por Montaño Limones en favor de la organización de este Rito Gastronómico y ha agradecido "eternamente" el "incansable apoyo mostrado", no solo en favor del evento sino, en pro de la promoción y desarrollo del Real de la Jara.

PROGRAMACIÓN

El evento, que ofrece una "clara fusión entre la gastronomía, la música y el patrimonio", arrancará el viernes, 13 de marzo, a las 19,00 horas con una jornada técnica dirigida a los ganaderos para concluir a las 20,30 horas con una cata de vinos maridada con chacinas y quesos locales a cargo del sumiller Mónica Rosón y Pechi Asensio.

En relación, la Administración regional ha agregado que el sábado 14 arrancará con pasacalles a cargo de la banda Municipal de Música para continuar con visitas turísticas guiadas; despiece didáctico de cerdo ibérico y elaboración de chacinas. A las 12,00 horas tendrá lugar el acto institucional que servirá de previo al 10º Concurso 'Dehesas El real de la Jara', con exhibiciones de cortadores nacionales y los premios al mejor jamón ibérico de bellota y mejor plato creativo. A las 16,00 horas se entregarán los galardones de este décimo certamen y, posteriormente, actuarán los grupos Barrio Viejo; Kamikazes y los Dj Karly y Nuel.

El domingo, tras las visitas turísticas guiadas y el despiece didáctico, se llevará a cabo la 4º Exhibición de Corte de Jamón 'con acento de mujer'; el 'showcooking' a cargo de Bosco Benítez; una degustación gratuita de las recetas elaboradas y las actuaciones de rock de 'Izquierdo y los Acoples' u Oli Dj.