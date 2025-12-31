La Agencia de Colocación de CIC Batá estrena imagen y nuevas funciones para impulsar el empleo en Andalucía

Andalucía Orienta Córdoba en Plaza Andalucía. - CIC BATÁ

La organización CIC Batá, con sede principal en Córdoba, presenta una nueva Agencia de Colocación totalmente renovada tras 12 años de funcionamiento, con nueva imagen y funcionalidades avanzadas para facilitar el acceso al empleo en Andalucía.

Según recoge la información de CIC Batá, la plataforma, totalmente gratuita y autorizada por el SEPE desde 2013, incluye nuevas herramientas y servicios que conectan a personas en búsqueda de empleo con empresas que necesitan incorporar talento, tanto en Andalucía como en el resto de España. Además, ha incorporado un espacio dedicado a personas que desean emprender su propio negocio.

El presidente de la entidad, Rafael Cantero, explica que, tras más de 30 años de experiencia en orientación laboral y proyectos de empleo, "CIC Batá consolida con esta nueva plataforma, su apuesta por una herramienta moderna y eficaz para generar oportunidades laborales, especialmente entre colectivos vulnerables, y facilitar el desarrollo económico y social de Andalucía".

Al respecto, la agencia ofrece a las personas desempleadas un espacio para gestionar su búsqueda laboral de forma profesional y autónoma. La plataforma permite crear perfiles profesionales ampliados que muestran experiencia, formación y competencias de manera detallada y atractiva para las empresas, además de acceder a ofertas actualizadas en Andalucía y el resto del territorio nacional.

Entre las mejoras incorporadas destaca la posibilidad de descargar el currículum en múltiples formatos, así como generar versiones anonimizadas para garantizar procesos de selección más equitativos.

La plataforma también ofrece información sobre formación y talleres para ampliar competencias personales y profesionales, junto con acompañamiento personalizado por parte del equipo técnico de CIC Batá.

Las personas usuarias que ya estaban registradas en la Agencia deberán actualizar su perfil para aprovechar todas las nuevas funcionalidades y maximizar sus oportunidades laborales.

Las personas que tengan dificultades de conexión o necesiten apoyo para registrarse pueden acudir a los centros Vuela y puntos Andalucía Orienta que CIC Batá gestiona en Córdoba, Sevilla y Granada, donde el equipo profesional les prestará atención personalizada para completar su inscripción.

UN ALIADO ESTRATÉGICO PARA LAS EMPRESAS

Asimismo, las empresas de cualquier sector y tamaño pueden utilizar la Agencia de Colocación de CIC Batá sin coste alguno para publicar ofertas y acceder a candidaturas ajustadas a sus necesidades.

Este servicio gratuito incluye la captación y gestión profesional de ofertas a través de diversos canales --teléfono, correo electrónico, visitas presenciales, redes sociales y plataformas profesionales--, así como su publicación y difusión estratégica en la web y, según las necesidades, en redes sociales y otros canales de comunicación.

El equipo técnico realiza una preselección cualificada de candidaturas, con valoración inicial para verificar la adecuación de cada perfil a los requisitos del puesto, y lleva a cabo entrevistas especializadas --telefónicas o presenciales-- que incluyen pruebas psicotécnicas y de aptitudes profesionales cuando sea necesario.

Posteriormente, elabora informes detallados con la preselección de candidaturas y envío de documentación completa, y mantiene un seguimiento continuo del proceso de selección hasta su cierre.

Además, en caso de contratación de personas en situación de vulnerabilidad, la agencia puede certificar el proceso, un documento especialmente útil para licitaciones públicas y programas de Responsabilidad Social Corporativa. El equipo de CIC Batá garantiza la profesionalización de cada fase, facilita la búsqueda de talento y optimiza los tiempos de selección.

IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO Y AUTOEMPLEO

La plataforma también se presenta como una herramienta clave para quienes desean emprender en Andalucía. Las personas con ideas de negocio pueden enviar su proyecto y recibirán asesoramiento personalizado para desarrollar sin coste alguno su plan de empresa, acceder a formación específica y a posibles vías de financiación que faciliten el lanzamiento de nuevas iniciativas empresariales.

Fundada en 1994, la Asociación de Iniciativas para la Cooperación Batá (CIC Batá) trabaja especialmente con colectivos en situación de vulnerabilidad y promueve la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo digno en Andalucía desde sus sedes de Córdoba, Sevilla y Granada. Se puede consultar más información en la web: 'https://cicbata.agencia-colocacion.es'.

