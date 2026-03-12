La Junta retoma el proyecto del nuevo acceso de La Puebla de Cazalla (Sevilla) a la autovía A-92

La consejerad de Fomento, Rocío Díaz, en el centro, junto a la consejera de Cultura y Deportes, Patricia del Pozo, en el Parlamento andaluz. - GOGO LOBATO-EUROPA PRESS

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía retomará el proyecto de construcción de un nuevo acceso de La Puebla de Cazalla a la autovía A-92. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha mantenido una reunión con el alcalde del municipio, Antonio Martín, donde se ha comprometido a iniciar este año la redacción del proyecto del ramal de salida a la A-92, que permitirá descongestionar de camiones el casco urbano.

En un comunicado, Díaz asegura que el nuevo acceso se va a "reactivar de la mano del contrato de redacción de proyectos de conservación", que se prevé su adjudicación en el mes de mayo y que cuenta con un presupuesto de dos millones de euros. "Este ramal de acceso será de los primeros proyectos que se van a abordar con este contrato en la provincia de Sevilla", ha señalado.

La consejera de Fomento es consciente de que se trata de "una reivindicación histórica" del municipio. Además, la mejora de este enlace "no sólo va a servir para aliviar de tráfico pesado la travesía, sino que sería un impulso al desarrollo económico del municipio, ya que facilitaría el acceso al polígono industrial".

En este sentido, La Puebla de Cazalla sólo dispone de un ramal a la A-92 en sentido Granada, lo que supone un perjuicio para el municipio, ya que los camiones del polígono industrial se ven obligados a atravesar el centro del pueblo para acceder a la autovía. La solución que planteará el proyecto es la ejecución de un nuevo ramal a la altura del Polígono Industrial Corbones y la construcción de una glorieta para canalizar el tráfico.

Esta iniciativa se suma a otras que se han hecho recientemente en la zona, como la renovación integral del firme de tres kilómetros de la autovía A-92 en sentido Málaga, que se realizó el pasado año dentro del contrato de firmes impulsado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.