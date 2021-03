Agencias de viajes y sector turístico se concentran este jueves ante el Parlamento por "el abandono" de la Junta

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las agencias de viajes, junto a empresas del sector turístico, se movilizarán este jueves delante del Parlamento de Andalucía para llamar la atención sobre "el abandono que sufren por parte de la Junta de Andalucía" en la gestión que está realizando frente a la crisis económica derivada de las restricciones de movilidad para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

La concentración comenzará a las 12,00 horas, según ha señalado a Europa Press la presidenta de la Asociación Experta de Profesionales Autónomos y Empresarios de Agencias de viajes (Axpaevi), Paula Velasco, quien ha criticado que la Junta lleve "meses prometiendo ayudas".

En este sentido, las agencias de viajes andaluzas están "expectantes" ante las ayudas para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus incluidas para su sector en el acuerdo firmado este pasado lunes entre la Junta de Andalucía, los sindicatos UGT-A y CCOO-A, y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), porque "llevan meses esperando algún tipo de ayuda", de manera que "llegarán tarde y serán insuficientes", toda vez que esperan "poder vender algo para el verano" teniendo en cuenta que arrastran pérdidas del 95 por ciento.

"Tenemos que ver la normativa, cómo se regula. Luego llega el día, se publica y nos vemos incompatibilizados o con criterios que no se pueden aplicar", ha apuntado. Ante esta situación, ha destacado que el sector está esperando a que "la vacunación de la población funcione" y que, por parte de los gobiernos, se establezcan "criterios coherentes". En este sentido, ha criticado que los extranjeros puedan venir a España con una PCR negativa pero "nosotros no podamos salir". "Es discriminatorio", ha hecho hincapié.

"Han eliminado las herramientas de nuestro trabajo y el sector está dominado por la incongruencia", ha reprochado, viendo que "en el verano puede pasar igual que en Semana Santa y Navidades, que no han podido vender nada".

"Estamos totalmente condicionados a las reservas de última hora y a las políticas de cancelación sin gasto. Lo poco que se ha vendido, se ha tenido que devolver en Semana Santa. Nos sentimos desprotegidos, abandonados y esperando que alguien se haga cargo del sector", ha afirmado.

Velasco ha reconocido que las agencias de viajes "no han levantado cabeza" porque "el verano pasado no vendieron nada, están más endeudados y no tienen nada para el verano" mientras siguen haciendo frente a costes fijos de alquiler, luz y agua. "Levantamos las persianas pero no tenemos nada, no hay ventas", ha insistido, mientras ha lamentado que sin movilidad "no tienen fórmulas de trabajo".