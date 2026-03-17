La Agenda Córdoba se consolida como "motor de transformación con avances en política social y sostenibilidad"

La teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha valorado este martes el desarrollo de la Agenda Córdoba como "principal herramienta de planificación y acción estratégica de la ciudad, consolidando en 2026 una nueva fase centrada en el seguimiento y la evaluación de los proyectos incluidos en su Plan de Acción", en este caso con "avances en política social y sostenibilidad urbana".

En este marco, el Consistorio ha informado en una nota de que reunirá de nuevo a la Comisión Permanente de la Agenda Córdoba, órgano de gobernanza y seguimiento en el que participan los distintos grupos políticos municipales y representantes del ámbito social y económico de la ciudad, para compartir el avance de los trabajos y continuar reforzando la coordinación en torno a esta estrategia de ciudad.

Tras los avances ya presentados en los Ejes 1 (Córdoba Empresarial) y 2 (Cultura, Patrimonio y Turismo), que superan el 70% de las actuaciones en marcha y "evidencian el impacto de la Agenda en la actividad económica, el empleo y el posicionamiento de la ciudad", el Ayuntamiento ha destacado que avanza en "el despliegue de las actuaciones vinculadas a los Ejes 3 y 4, centrados en el equilibrio social y la sostenibilidad urbana".

En relación con el Eje 3: Equilibrio social e igualdad de oportunidades, más del 80% de las actuaciones previstas están en marcha, algo que "refleja el importante grado de avance de las políticas municipales orientadas a la inclusión social, la mejora de los servicios sociales y el acceso a la vivienda".

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran "el desarrollo del sistema Citaplus, una herramienta que permitirá mejorar la coordinación y trazabilidad de la intervención social y avanzar hacia un modelo de atención más integrado entre los distintos servicios municipales", a la vez que continúa con "el programa Córdoba Impulsa y con políticas de apoyo a las familias, como es el cheque bebé".

IGUALDAD, SERVICIOS SOCIALES Y VIVIENDA

En materia de igualdad, el Consistorio está desplegando "un enfoque transversal que incorpora la perspectiva de género en el conjunto de las políticas públicas municipales", a traves del desarrollo del III Plan Transversal de Género del Ayuntamiento de Córdoba (2024-2027), mientras que en el ámbito de Servicios Sociales destaca "la apertura de La Casita, un recurso residencial destinado a jóvenes de entre 18 y 25 años que ofrece apoyo en su proceso de formación e inserción laboral".

Este eje recoge igualmente actuaciones en calles y espacios urbanos, itinerarios turísticos accesibles, proyectos en espacios verdes periurbanos y el uso de tecnologías inclusivas como sistemas de señalización universal o herramientas digitales como Navilens. Este modelo de accesibilidad urbana está situando a Córdoba como "referente en este ámbito".

En materia de vivienda, destaca el desarrollo de distintas políticas orientadas a mejorar el acceso y las condiciones del parque residencial de la ciudad, entre ellas los programas de rehabilitación de viviendas en barrios, como es el caso del Área de Regeneración y Renovación Urbana del barrio del Santuario, así como las fases 1 y 2 de rehabilitación en el barrio de Figueroa. Hay que sumar, entre otras actuaciones, el desarrollo del Plan Vive, impulsado por Vimcorsa para facilitar el acceso de la población joven al alquiler.

"AGENDA AMBIENTAL AMBICIOSA"

En el Eje 4, centrado en sostenibilidad y resiliencia urbana, el 83% de las actuaciones se encuentran ya iniciadas, "consolidando una agenda ambiental ambiciosa y alineada con los retos climáticos actuales".

Entre los proyectos más relevantes destaca el desarrollo del anillo verde de Córdoba y el plan integral de arbolado, que tiene como objetivo aumentar la cobertura arbórea de la ciudad del 18% actual hasta el 25% en los próximos diez años y la plantación anual de alrededor de 3.000 nuevos árboles. Igualmente recoge el mapa estratégico de ruido (fase IV), que identifica los niveles de ruido ambiental en la ciudad y las zonas donde se superan los valores límite establecidos por la normativa.

En materia de movilidad sostenible, el Ayuntamiento ha valorado que impulsa, por ejemplo, la renovación del sistema de transporte público urbano, con la incorporación de nuevos autobuses propulsados por gas natural, o la digitalización del sistema, con nuevos sistemas de 'ticketing', pago con tarjeta bancaria, renovación de los terminales de información en paradas y mejoras en la aplicación móvil.

El plan de acción recoge además inversiones orientadas a reforzar la Gestión sostenible del ciclo del agua, desarrolladas por la empresa municipal Emacsa, "que sitúan a Córdoba entre las ciudades con mejores indicadores de eficiencia en la gestión del agua a nivel nacional".

"TRABAJAR CON PLANIFICACIÓN, COORDINAR Y EVALUAR"

La teniente de alcalde delegada de Hacienda, Economía y Empleo, Blanca Torrent, ha señalado que "la Agenda Córdoba no es un documento teórico, sino una herramienta real de gestión que permite trabajar con planificación, coordinar las áreas municipales y evaluar los resultados de las políticas públicas".

Torrent ha destacado que "la Agenda Córdoba representa una nueva forma de gobernar, basada en proyectos concretos, medibles y compartidos con la ciudad, que nos permite avanzar en los grandes retos de Córdoba".

De este modo, ha indicado que "la Agenda Córdoba se consolida como un instrumento clave para el desarrollo de la ciudad, que permite alinear las políticas municipales, reforzar la coordinación institucional y garantizar la participación de los agentes sociales, económicos y del conocimiento".

El trabajo desarrollado en el seno de la Comisión Permanente permite, además, "compartir el avance de los proyectos, contrastar su evolución y seguir construyendo una visión común de ciudad desde la colaboración institucional y social".