Junta destina en Cádiz 5,2 millones a cambiar contratos parciales a jornada completa en trabajadores de más de 30 años

Archivo - El delegado de Empleo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha destacado que destina en Cádiz 5,2 millones de euros para transformar los contratos parciales a jornada completa de trabajadores mayores de 30 años, para lo que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este martes la convocatoria, para el año 2026, de las subvenciones destinadas a esa conversión de contratos indefinidos ordinarios de jornada parcial a jornada completa por parte de personas trabajadoras autónomas y pymes

En una nota, el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha anunciado que, "a través de esta convocatoria, se destinan a esta línea, la 3 del programa Emplea-T, un total de 40 millones de euros para la transformación de unos 5.000 contratos en el conjunto de Andalucía, de los que 5,2 millones de euros se han presupuestado para la provincia gaditana".

Según Sánchez, el Programa Emplea-T "tiene el objetivo de fomentar el empleo y la competitividad empresarial, implementando actuaciones que faciliten la mejora de la empleabilidad y favorezcan la inserción laboral, con especial atención a colectivos vulnerables, por tener estos mayor dificultad para acceder al mercado laboral".

La experiencia acumulada ha puesto de manifiesto la importancia de promover no solo la creación de empleo indefinido, sino también la mejora de la calidad y estabilidad de los contratos ya existentes. La conversión de contratos indefinidos a tiempo parcial en contratos a jornada completa constituye una medida estratégica para reforzar la estabilidad laboral, incrementar la protección social de las personas trabajadoras y mejorar sus condiciones salariales, al tiempo que contribuye a fortalecer la competitividad y sostenibilidad del tejido empresarial andaluz, especialmente en el ámbito de las personas trabajadoras autónomas y las pequeñas y medianas empresas.

De esta manera, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través de la Dirección General de Incentivos para el Empleo y Competitividad Empresarial, ha convocado para 2026 la Línea 3 de Incentivo a la conversión de contratos indefinidos ordinarios de jornada parcial a jornada completa por parte de personas trabajadoras autónomas y pymes.

En la provincia de Cádiz, el delegado de Empleo ha subrayado que la cuantía destinada a la presente convocatoria asciende a 5.279.822 euros, para los ejercicios 2026 y 2027, que servirán para formalizar aproximadamente 700 conversiones de contrataciones indefinidas a jornada completa. En este sentido, ha apuntado que hay que "tener en cuenta que la convocatoria se hace en régimen de concurrencia no competitiva, por lo que será importante el orden de llegada de las solicitudes para su posible concesión".

La cuantía de la subvención será de 7.500 euros, con un incremento adicional de 1.000 euros cuando la persona contratada sea mujer. Cuando el contrato se formalice con una persona con discapacidad, la cuantía de la subvención será de 10.000 euros, con un incremento adicional de 1.000 euros en el caso de que la persona contratada sea mujer, ha explicado la Junta, que ha añadido que pueden ser beneficiarias de estas ayudas las pymes y las personas trabajadoras autónomas y mutualistas de colegios profesionales que estén dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social (RETA) o en la mutualidad alternativa correspondiente de sus colegios profesionales.