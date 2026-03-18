Agricultores de Granada excluidos de las ayudas por el temporal confían en que el Gobierno "rectifique" este viernes

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Fulgencio Torres, atiende a los medios a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Granada. - FAECA

GRANADA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores de las seis comarcas granadinas que han quedado fuera del decreto estatal que regula las ayudas por los daños del temporal han confiado en que el Gobierno "rectifique" este viernes e incluya a "casi todas" ellas.

Las organizaciones agroganaderas han desconvocado la concentración prevista para este miércoles a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Granada después de que se les haya trasladado "una posible solución a las demandas del sector planteada por el Ministerio" en la tarde este martes.

La decisión ha sido adoptada por la comisión creada para defender a las comarcas afectadas, una plataforma en la que están integradas las organizaciones agrarias --Cooperativas Agroalimentarias de Granada, UPA, ASAJA y COAG--, junto a representantes de los grupos políticos y alcaldes de los municipios perjudicados.

Con este aplazamiento han querido así dar un "voto de confianza" al Gobierno para que lo "arregle" en tanto que son unas ayudas que están "dejando de percibir más de 21.000 agricultores" que deberían recibir "más de 100 millones de euros, con cuantías individuales que oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros", según ha señalado a los medios el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Fulgencio Torres.

Según ha indicado, la exclusión inicial se justificó en informes técnicos que apuntaban a una menor afección en estas zonas, una valoración que desde la comisión no comparten. "Entendemos que ha habido un error. No creemos que haya mala fe, pero sí una equivocación que debe corregirse este viernes", ha afirmado.

Las organizaciones agroalimentarios confían en que casi el cien por cien de las comarcas excluidas sean incorporadas a las ayudas en un "Real Decreto que va a salir este viernes", pero advierten de que "si esto no ocurre" continuarán las movilizaciones.

El tren de borrascas dejó lluvias intensas, inundaciones y numerosos problemas en explotaciones agrarias, infraestructuras y caminos rurales.

Estos episodios llegaron además en un momento especialmente delicado para el campo granadino, que "arrastra varios años de sequía muy severa que ya ha reducido de forma importante los rendimientos y las rentas de muchas explotaciones".

El Gobierno central aprobó el pasado 19 de febrero un Real Decreto-ley con medidas para paliar los daños provocados por estos temporales, que contempla un paquete de 2.874 millones de euros para el sector agrario, según las cifras que han facilitado estas mismas organizaciones.

De esa cantidad, "2.174 millones se destinan a ayudas directas para agricultores y ganaderos con el objetivo de compensar las pérdidas sufridas".

Sin embargo, el decreto establece una delimitación territorial de los municipios afectados que deja fuera a seis comarcas de la provincia de Granada pese a haber sufrido daños: Los Montes, Alpujarra, Valle de Lecrín, Guadix, Baza y Huéscar.