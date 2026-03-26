Rocío Díaz visita las obras del tercer carril de la carretera entre Almonte y El Rocío (Huelva)

Visita técnica de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, a las obras de implantación del tercer carril en la carretera A-483, entre Almonte y El Rocío. - GOGO LOBATO-EUROPA PRESS

ALMONTE (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha cursado una visita técnica a las obras de implantación del tercer carril en la carretera A-483, en el tramo de 9,8 kilómetros que conecta Almonte con El Rocío, principal acceso al Parque Nacional de Doñana y a las playas de Huelva. Se trata de una vía con elevado tráfico, especialmente en verano y durante la romería de El Rocío.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la visita también han asistido el alcalde de Almonte, Francisco Bella; el delegado de Fomento, Jaime Pérez, y el vicepresidente segundo de la Hermandad Matriz de Almonte, José María Sosa.

De este modo, Rocío Díaz ha comprobado el estado de los trabajos, que actualmente se centran en movimientos de tierras y la estabilización del terreno donde se proyecta la ampliación de la calzada para la incorporación de este tercer carril. Previamente, se han hecho trabajos como la identificación y jalonamiento de especies protegidas y labores iniciales de poda y tala, así como desbroces para la ampliación de obras de drenaje y ejecución de caminos laterales.

Este tercer carril estará reservado para autobuses y vehículos de alta ocupación (BUS-VAO) entre los kilómetros 13,8 y 23,6 de la A-483. El sentido de circulación será reversible y se determinará en función de las demandas del tráfico mediante unos pórticos de señalización variable formados por paneles luminosos, apoyado en balizas colocadas en calzada. Un sistema en el que están trabajando de manera coordinada la Junta de Andalucía y la Dirección General de Tráfico.

Este carril BUS-VAO lleva aparejado la imposibilidad de efectuar giros a la izquierda de manera no regulada, por lo que se centran los accesos de las propiedades colindantes mediante vías de servicio que conectan las fincas con cuatro glorietas de acceso a la carretera principal.

En paralelo, el proyecto incluye la reparación y ampliación del Puente sobre el Arroyo de Santa María, para que pueda contar con ese nuevo carril. Además, se prolongará por su margen derecha el paso inferior de lince existente.

Por último, como medida sostenibilidad y la reducción de huella de carbono, está recogido la renovación del firme con mezclas bituminosas semicalientes MASAI. Unos pavimentos sostenibles que suponen un ahorro de combustible y una reducción de emisiones contaminantes tanto en la fase de ejecución como en la vida útil de la vía.

Las obras cuentan con un coste de 28 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos Feder, y se están realizando hasta ahora sin restricciones al tráfico.

De este modo, Rocío Díaz ha indicado que se está trabajando para que en estos meses haya las mínimas afecciones en los desplazamientos, como se ha podido comprobar en el reciente Campeonato Mundial de Motocross, celebrado en Almonte, donde no se produjeron restricciones, gracias a la coordinación entre las diferentes administraciones. En ese sentido, ha indicado que los trabajos se han planificado de manera que las afecciones al tráfico sean mínimos durante la próxima romería del Rocío.

Así, está previsto la pausa de trabajos durante los días centrales de la romería, atendiendo así a las peticiones formuladas por la Hermandad Matriz y del Ayuntamiento de Almonte. De forma paralela, está planificada una actuación de emergencia en un tramo de tres kilómetros que se encontraba afectado por las últimas borrascas.