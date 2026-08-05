Un albañil y un carbonero, primeras víctimas identificadas en las fosas comunes del cementerio de Padul (Granada)

Víctima en una de las fosas del cementerio municipal de Padul. - FRANCISCO DE ASÍS CARRIÓN JIMÉNEZ

PADUL (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El Laboratorio de Genética del Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología de la Universidad de Granada (UGR) ha confirmado la identidad de Felipe Fernández Fajardo y Francisco Rodríguez López, dos víctimas asesinadas y ocultadas en fosas comunes del cementerio municipal de Padul en 1936 por las fuerzas sublevadas en el golpe de Estado contra la II República. Fernández Fajardo, de 32 años, trabajaba como albañil y Rodríguez López, de 56 años, era carbonero.

Se trata de las dos primeras víctimas identificadas de entre las 35 personas exhumadas hasta la fecha por el equipo de la UGR Universidad y Memoria.

Las campañas de localización y exhumación de fosas comunes en el cementerio municipal de Padul comenzaron en 2021 y se han prolongado durante seis meses, distribuidos a lo largo de 2022, 2024, 2025 y 2026.

Las actuaciones han contado con financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a excepción de la última campaña, financiada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Junta de Andalucía.

Según señalan, en la actualidad, las labores de localización de restos se encuentran en un momento complejo. Miembros del equipo de Universidad y Memoria asocian un total de 68 personas este espacio del camposanto, de las cuales se han recuperado 35.

Además, exponen que los indicios arqueológicos apuntan a que los restos de las personas aún no localizadas podrían encontrarse bajo distintos bloques de nichos. Así, para poder continuar con las labores de localización y exhumación de víctimas, se tratará de contactar con los titulares de los nichos afectados para solicitar el traslado temporal de las personas actualmente inhumadas en ellos.

Los restos de Felipe Fernández Fajardo y de Francisco Rodríguez López serán entregados a sus familias próximamente en un acto que acogerá el Ayuntamiento de Padul.