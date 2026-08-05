Comienza la próxima semana la formación práctica de los conductores del tranvía de Jaén

Archivo - Tranvía de Jaén circulando en pruebas/Archivo - JUNTA - Archivo

ORCERA (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

Las actuaciones para la puesta en marcha del tranvía de Jaén encaran una nueva fase con el inicio, la próxima semana, de la formación práctica de los conductores.

Así lo ha indicado el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, a preguntas de los periodistas tras asistir a la puesta en servicio en Orcera (Jaén) del nuevo puente del Aguadero, en la A-317.

Este paso se produce tras haber finalizado las obras de la infraestructura y la fase de formación teórica de los profesionales, manteniendo el objetivo de que el sistema de transporte esté operativo antes de que termine el año, según ha apuntado el consejero. "La previsión como nuestro objetivo, como dijo el presidente, es que antes de final de año esté operativo", ha indicado Muñoz-Atanet.

Según se detalla en la planificación del proyecto, esta nueva etapa de formación práctica constará de dos fases diferenciadas. En un primer momento, los futuros conductores llevarán a cabo las sesiones prácticas en las instalaciones de talleres y cocheras del propio tranvía.

Una vez completada esta primera instrucción en cocheras, se dará paso a una segunda etapa práctica en la que los trenes comenzarán a circular de forma diaria por el trazado.

Tras la conclusión de las fases de formación y de las pruebas de circulación diaria por las vías de la capital, el cronograma previsto contempla la entrada en la fase de las pruebas en blanco. Este periodo consiste en la simulación del funcionamiento real del tranvía con la circulación constante de los trenes, pero todavía sin viajeros a bordo.

Una vez superada esta última etapa de pruebas y comprobaciones técnicas, se procederá a la puesta en servicio definitiva del transporte. La previsión y el objetivo marcado por la Administración autonómica es que el tranvía de Jaén se encuentre completamente operativo antes de que finalice el año.