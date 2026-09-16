Alberto Ortega pregonará la Semana Santa 2027 de la ciudad de Granada e Israel Cortejo será el encargado del cartel

Alberto Ortega e Israel Cornejo serán, respectivamente, pregonero y autor del cartel de la Semana Santa 2027 de la ciudad de Granada. - HERMANDADES Y COFRADÍAS DE SEMANA SANTA GRANADA

GRANADA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la Ciudad de Granada ha informado de la designación oficial de Alberto Ortega como pregonero de la Semana Santa, y de Israel Cornejo, como autor del cartel de la celebración.

Alberto Ortega García, natural de Las Gabias, es agente comercial. Cofrade desde la infancia y reconocido capataz de nuestra ciudad. Es hermano de las hermandades de Favores, Despojado, Nuestra Señora de las Nieves de Gabia, la Entrada de Jesús en Jerusalén, la Cofradía de la Humildad y la Archicofradía del Rosario.

Su primera salida la realizó como monaguillo en la Hermandad de la Paciencia, saliendo también de nazareno en la Cofradía de la Estrella, siguiendo después su trayectoria primero como costalero y posteriormente como capataz.

Ha ocupado en varias ocasiones atriles de oratoria para presentar carteles o pregonar a distintas hermandades, además de integrar mesas redondas y tertulias, destacando la presentación del cartel conmemorativo del Centenario de la Real Federación, el Pregón de las Glorias de Nuestra Señora de las Nieves de Gabia, la Exaltación a María Santísima de la Misericordia, con motivo del XV Aniversario de su Coronación Canónica o la presentación del cartel conmemorativo del Centenario de la Hechura y Bendición de Jesús de la Entrada en Jerusalén.

Por su parte, Israel Cornejo Sánchez es artista multidisciplinar, natural de Vélez Málaga. Es técnico superior en Dorado y Policromía artística, así como en Restauración y Conservación de Bienes Culturales y también Técnico de Talla En Madera, cursos que realizó en la Escuela de Arte de San Telmo de Málaga.

Aunque su faceta más conocida es como autor de numerosas imágenes de distintas hermandades de las provincias andaluzas, también tiene en su trayectoria numerosos carteles, como el cartel oficial de la Semana Santa de Vélez Málaga del año 2026, el de las salidas procesionales de Pollinica y Rocío y de Jesús de la Humildad de Vélez Málaga, el X aniversario del Ecce-Homo también en Vélez, junto con los de la Virgen del Carmen de Torre del Mar, el de la hermandad de los Salesianos de nuestra ciudad o el del Perdón de Motril, entre otros.

LAS GLORIAS

Además, el Capítulo de las Glorias y la Real Federación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Granada han designado a Eduardo Salamanca Gras como pregonero de las Glorias de Granada en el año 2027.

Granadino criado en el barrio del Albaicín. Pertenece desde hace casi 33 años al departamento comercial de Radio Granada Cadena Ser, ocupando actualmente el cargo de Director Comercial.

Durante los últimos cuatro años como vocal de comunicación de la Hermandad del Rocío de Granada. Pregonero de las hermandades del Rocío de Granada, Fuengirola y Santa Fé, así como a las hermandades del barrio del Zaidín, la Aurora, la Alhambra, los Dolores, o la Semana Santa de Huéscar.

Pregonero del día de la Cruz y de la Virgen de las Angustias, ha presentado números carteles de hermandades y colaborador en distintos programas y tertulias.

Por último, Pablo Molina Martín será cartelista de las Glorias de Granada en el año 2027. Nacido en Granada, en 1997. Graduado en Bellas Artes, desde pequeño mostraba un gran interés por el arte y sobre todo por la Semana Santa. No es hasta el año 2009 cuando empieza a profundizar más en su aprendizaje artístico de manera autodidacta.

Especializado en técnicas de dibujo, como pueden ser el grafito o el lápiz de color, además de sentir un gran interés por el uso del collage y la técnica digital, siendo ésta última la más usada.

Ha participado en numerosas exposiciones y ha realizado diversos encargos, como el dibujo de la venia de la Hermandad de la Resurrección de Granada de los años 2016, 2020, 2022 y 2026, el cartel de Semana Santa de Granada de 2022 del portal web 'La Trabajadera';, la papeleta de sitio extraordinaria de 2022 de la hermandad del Santo Crucifijo de San Agustín o el cartel Pascua de Resurrección de 2025.