Albuñol (Granada) organiza este sábado un juego de terror en vivo inspirado en la saga de vampiros de Carlos Sisí

ALBUÑOL (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Albuñol (Granada) ha organizado para este sábado, 23 de agosto, un juego de terror en vivo para todas las edades, inspirado en la saga de vampiros de Carlos Sisí. El evento, titulado 'Rojo: Crónicas del Apocalipsis Vampírico', se lleva a cabo en colaboración con la empresa World Real Games y ya ha vendido más de 150 entradas.

La monitora del Espacio Joven del municipio --dependiente del Consistorio--, Nazaret Fernández, ha explicado a Europa Press que se trata de una recreación en vivo de seis horas de duración, ambientada en un apocalipsis vampírico. Durante la actividad, los participantes deberán enfrentarse a una serie de pruebas dentro de una yincana, en una experiencia inmersiva de suspense.

El 'check-in' para participar abrirá sus puertas este sábado a las 20,00 horas en el Espacio Joven. El juego comenzará a las 23,00 horas y se desarrollará hasta las 05,00 de la madrugada del domingo. La experiencia arrancará con una escena introductoria, en la que los actores contarán la historia que da contexto a la yincana, y concluirá con una escena final en la que se revelará al ganador del desafío.

Las pruebas se desarrollarán por todo el entorno de la localidad, con especial protagonismo de los exteriores de iglesias y ermitas del municipio. Los participantes recorrerán más de un kilómetro mientras superan distintos retos dentro de esta aventura inmersiva.

El juego contará con dos roles principales: vampiros y supervivientes, identificables mediante pañuelos de colores diferentes. Los participantes podrán inscribirse de manera individual o en grupo, lo que permite adaptar la experiencia a todo tipo de jugadores.

A lo largo del recorrido, tanto en el traslado entre pruebas como durante su desarrollo, los supervivientes podrán ser capturados por los vampiros. En caso de ser atrapados, los jugadores tendrán dos alternativas: regresar a la zona de 'check-in' para adquirir una nueva vida y continuar como supervivientes, o bien aceptar su destino y convertirse en vampiros, cambiando así su rol dentro del juego.

Las entradas para participar en el evento son limitadas y su precio varía según el rol que se desee interpretar: 40 euros para el papel de superviviente y 20 euros para el de vampiro. Como incentivo especial, el Ayuntamiento de Albuñol ofrece una tarifa reducida para las personas empadronadas en el municipio, que podrán participar en cualquiera de los roles por solo 19,90 euros. La actividad está abierta a personas de todas las edades, aunque los menores de ocho años deberán ir acompañados por un adulto.

Según ha explicado Fernández, la idea de organizar este tipo de juego surgió "tras descubrir una propuesta similar en una página web". A partir de ahí, decidió llevar a cabo la primera edición el año pasado, que estuvo ambientada en un apocalipsis zombi. En aquella ocasión, las pruebas incluyeron retos como "construir un arma o lanzarse al río para recoger materiales", combinando dinámicas grupales e individuales.