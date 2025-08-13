Alcalá la Real (Jaén) culmina el informe de diagnóstico de Destino Turístico Inteligente

Archivo - Un nuevo paso para que Alcalá la Real sea Destino Turístico Inteligente - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL - Archivo

JAÉN 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) ha completado el informe diagnóstico de Destino Turístico Inteligente (DTI). Lo ha hecho de la mano de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur), promovido por la Secretaría de Estado de Turismo (Setur).

Este proyecto se ha realizado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por fondos europeos Next Generation. El programa Destino Turístico Inteligente (DTI) surgido del Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015, tiene como objetivo contribuir a mejorar la competitividad de los destinos turísticos y la calidad de vida de sus residentes incidiendo en cinco ámbitos de actuación: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.

La metodología DTI se basa en 97 requisitos y 261 indicadores. Estos han sido utilizados para medir a Alcalá la Real como destino y proponer un sistema de recomendaciones y un sistema de monitorización con el objetivo de lograr una transformación del municipio mediante un proceso de mejora continuo, con una gestión adaptada a los retos presentes y futuros del turismo.

Mientras se transforma en Destino Turístico Inteligente, Alcalá la Real será Destino Turístico Adherido hasta agosto de 2027, lo que acredita que ha iniciado la implantación del modelo DTI.

"Este diagnóstico marca un punto de inflexión para Alcalá como destino turístico. Nos permite conocer con precisión dónde estamos, qué necesitamos mejorar y cómo hacerlo para ofrecer una experiencia más innovadora, sostenible y accesible, tanto para nuestros visitantes como para quienes vivimos aquí", ha señalado el concejal de Turismo, Juan Marchal.