Alcalá la Real (Jaén) incorpora a su oferta el turismo activo con el nuevo parque Los Tajos

Tironlina en el Parque de Turismo Activo Los Tajos. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Alcalá la Real cuenta desde este miércoles con un nuevo recurso turístico y deportivo: el Parque de Turismo Activo Los Tajos, ubicado en el entorno de los Zumaques.

La instalación -- enmarcada en los planes de sostenibilidad turística en destino (PSTD)-- busca ampliar su oferta y "reforzar su posicionamiento como destino de naturaleza y turismo activo, complementando su tradicional atractivo patrimonial y cultural".

El parque ha sido presentado por el alcalde, Marino Aguilera; junto a los concejales de Turismo, Juan Manuel Marchal, y Deportes, Belén Ramírez, y Matías Romero, representante de la empresa adjudicataria, Instalaciones en el Medio Natural. Al acto, además, han asistido representantes de centros educativos, clubes deportivos y empresas vinculadas al turismo activo.

"Alcalá da un salto importante en su apuesta por el turismo y por el deporte", ha dicho el regidor sobre este nuevo recurso, que se ha impulsado desde el área de Turismo, aunque su gestión corresponderá a la de Deportes.

El parque se ha ejecutado sobre suelo de titularidad municipal y posee los seguros y autorizaciones necesarios para su funcionamiento. Aguilera ha destacado, además, la colaboración con el Club Rompezapatos para integrar la nueva instalación respetando las vías de escalada que ya existían en este espacio.

"Alcalá no tiene un parque natural, pero para nosotros este entorno de los Zumaques es igualmente valioso, es un emblema de todos los alcalaínos", ha afirmado Aguilera, quien ha añadido que el parque supone "un atractivo más para su puesta en valor y también para su utilización para el bien de toda Alcalá".

Por su parte, el edil de Turismo ha subrayado que el objetivo es que Alcalá, "que ya es conocida como un destino patrimonial y cultural", pueda posicionarse también como "un destino natural y deportivo". De este modo, se pretende atraer a personas interesadas en el turismo activo y contribuir a que las empresas del sector puedan desarrollar nuevas actividades.

Marchal ha detallado que la vía ferrata está diseñada principalmente para personas que se están iniciando en este tipo de actividades. Tiene una dificultad K3, de nivel bajo-medio, y dispone de diferentes vías de escape o bypass para poder evitar determinados obstáculos.

El recorrido incorpora un puente de tablas de unos 25 metros, una tirolina de aproximadamente 25 metros, un puente tibetano, una segunda tirolina de unos 30 metros y un puente de mono, que ofrece unas vistas destacadas sobre el entorno.

La concejala de Deportes ha explicado que el Ayuntamiento no cobrará ninguna tasa por el uso de la instalación, que podrá ser utilizada por particulares con los conocimientos y equipamiento necesarios, así como por clubes deportivos, centros educativos y empresas especializadas.

CONDICIONES

La recomendación es que la actividad sea realizada por mayores de 16 años, dado que algunos de los tramos presentan un carácter más técnico. Asimismo, es obligatorio contar con casco, arnés y el material específico de seguridad. Las empresas de turismo activo podrán incorporar el parque a sus actividades, aportando los monitores y equipos necesarios y estableciendo la tarifa correspondiente por sus servicios.

Para dar a conocer la instalación, los días 10 y 11 de octubre se celebrarán unas jornadas de inauguración con 120 plazas, distribuidas en grupos de 20 personas. Los turnos, en ambas jornadas, serán de 09,00 a 11,00, de 11,00 a 13,00 y de 17,00 a 19,00 horas.

El precio será de diez euros, (incluyendo material y monitor proporcionado por Takamaka Aventura), estando el resto del coste subvencionado por el Ayuntamiento. Las reservas pueden realizarse presencialmente en el Edificio Joven o llamando al 953 58 71 25.

Fuera de estas jornadas, Los Tajos permanecerá abierto para su uso libre por parte de quienes dispongan del equipamiento y los conocimientos necesarios.