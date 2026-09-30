Paralizado diez días el desahucio de Daniel, el físico de la UV: "Si hoy no viene gente aquí, me echan"

Paralizado durante diez días el desahucio de Daniel, el físico e investigador de la UV, previsto para este miércoles - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El desahucio de Daniel, el físico e investigador de la Universitat de València que estaba previsto para este miércoles, se ha paralizado diez días, algo que da "un rayo de esperanza" y que demuestra el efecto de la "presión social". "Si hoy no viene gente aquí, me echan. Estoy eternamente agradecido a todas estas personas y creo que ese es el camino para que cambien las cosas en este país", ha afirmado.

Así lo ha manifestado a los medios Daniel a las puertas del inmueble donde a primera hora de la mañana se ha concentrado un numeroso grupo de personas convocadas por el Sindicat d'Habitatge de València para intentar parar el lanzamiento y exigir que el investigador pueda conservar su vivienda, donde reside en alquiler desde 2009.

Este colectivo recalca que cuenta con dos sentencias favorables sobre su derecho a comprar la casa y la vigencia de su contrato de alquiler, pero, pese al pago continuado de la renta, una demanda de Coral Homes S.L. y la actual propietaria ha acabado con una resolución judicial que decreta su expulsión y, además, le reclama el paso de casi 36.000 euros.

"HAY ESPERANZA"

Daniel ha explicado que estudiará con su abogada la posibilidad de "poder hacer algo o presentar un recurso" durante estos diez días. En todo caso, ha señalado que son temas jurídicos que se le escapan, pero, "al menos son 10 días, y hay esperanza".

El investigador --que ha confesado que se encuentra "sobrepasado" por la situación, ya que es una persona muy tímida-- ha recalcado que la protesta de hoy ya es importante en sí misma porque "deja constancia de que esto no es justo".

"Por desgracia, hay muchísima gente que no puede luchar de esta manera. Hay que seguir protestando porque esto es injusto. En mi caso no sé si habrá una solución o no, pero espero que se cambien las cosas para que nadie más tenga que pasar por esto, para que nadie más que tenga un contrato legal de alquiler con opción a compra tenga que soportar que un fondo buitre le acaba echando de su casa. Vamos a seguir luchando", ha proclamado.

Daniel ha señalado que lo que busca no es un aplazamiento temporal, sino que se suspensa el desahucio definitivamente, pero, de momento, "se aplaza un poco y a ver qué puede hacer mi abogada". "Estos diez días son un rayo de esperanza porque suponen algo más de tiempo", ha reiterado.

EXPLORAR "TODAS LAS VÍAS JUDICIALES"

En esta línea, desde el Sindicat d'Habitatge se han congratulado de la paralización y han avanzado que explorarán "todas las vías judiciales" a su alcance aunque "siendo conscientes de que esas vías, al final, siempre van a remar hacia al beneficio de la propiedad y su derecho a especular sobre la vivienda de Daniel".

"Vamos a intentar mover todo y dentro de 10 días estaremos aquí otra vez y volveremos a denunciarlo y volveremos a pararlo", han proclamado, mientras los asistentes a la concentración han coreado: "Que viva la lucha de la clase obrera" y "Basta ya, ningún desahucio más".

Esteban Arellano, portavoz del Sindicat d'Habitatge, ha sostenido que en esta jornada se ha vivido "otra demostración de que los sindicatos funcionan y de que tenemos que organizarnos". Arellano ha explicado que se ha rechazado el recurso de paralización del desahucio de Daniel pero se ha aplazado diez días en los que "tenemos que ir a nivel sindical a tope para acabar ya con todas las vías judiciales que nos queden".

Al respecto, anuncian que volverán a concentrarse de nuevo para "conseguir que este caso se conozca" y volver a intentar detener el desahucio ya que sostiene que ha sido la acción de la militancia que se ha concentrado a las puertas de la vivienda de Daniel la que ha conseguido paralizarlo.

"Estamos en contacto con la abogada de Daniel para interponer los recursos que sean necesarios, analizar una estrategia, porque este caso va para largo, y ganar el máximo tiempo posible para que nos dé tiempo", señala. A su juicio, el "gran éxito" de la protesta ha sido "demostrar que podemos pararlo pese a todo, pese a que los juzgados den orden de desalojo y, sobre todo, mostrar que la organización sindical funciona y además es más necesaria que nunca".

"Estaremos aquí dentro de diez días y no pararemos hasta detener el desahucio de Daniel, de Maricarmen y los 44 que hay cada día en España", prometen desde el sindicato, que critican que en siete años del "gobierno más progresista de la historia" aún "no se han atrevido a tocar la red del problema, que es la mercantilización de la vivienda, de nuestras vidas".

APOYO DE COMPAÑEROS

A la concentración han acudido también los coordinadores del grupo de investigación del IFIC donde Daniel desarrolla su actividad. Uno de ellos, Benito Gimeno Martínez, ha comentado que han ido a expresar su apoyo a Dani, al que conoce desde que fue su alumno con 21 años y hasta ahora, que tiene unos 35.

"Hizo el doctorado conmigo, hizo una tesis extraordinaria y muy brillante, trabajando en tecnología para satélites. Fue premio extraordinario de doctorado y luego siguió trabajando en el grupo. Y a día de hoy nos vemos así", ha lamentado.

En la misma línea, Daniel Esperante Pereira, ha subrayado que la crisis de la vivienda es algo global y, de hecho, hay personas que aún están peor al no tener solución habitacional.

"Otra gente está mucho peor ciertamente pero ningún caso es bueno. Todos sabemos que todo el mundo que viva en alquiler está expuesto a situaciones como esta. Él empezó alquilando con un contrato en el que ponía que tenía derecho a compra y por el camino parece ser que en algún proceso ese derecho se ha perdido. Eso parece ser que es lo que ha dictaminado la jueza. Nosotros no somos jueces, somos científicos y a lo mejor entendemos las normas de otra manera", ha añadido.