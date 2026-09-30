Óscar López asegura que vive de alquiler porque no tiene "ninguna casa en Madrid" y acusa a Almeida de soltar "bulos"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, interviene durante una visita a la caseta del PSOE instalada con motivo de las Fiestas Patronales - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este miércoles que vive de alquiler porque no tiene "ninguna casa en Madrid" después de los "bulos" proferidos sobre sus propiedades este martes por el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno de Cibeles.

Lo ha señalado ante los medios de comunicación tras unas jornadas de turismo organizadas por el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Este martes el regidor acusó a la portavoz socialista, Reyes Maroto, de ser "un fondo buitre" por tener tres veces más viviendas que Urbagestión" y añadió que López tenía "aún más".

López ha reprochado que Almeida haya "caído tan bajo" replicando "un bulo que es muy fácil de desmontar". "Yo vivo de alquiler, yo no tengo ninguna casa en Madrid, eso es una declaración antigua, de un piso que se ha vendido", ha planteado en referencia a medios que habían recogido que contaba con una vivienda en la capital adquirida en 2006.

Ha proseguido confirmando que tiene el 50% de una vivienda en un segundo municipio y el 25% por herencia de dos pisos donde vive su madre. "Todos los madrileños pueden ver dónde vivo yo, en un piso de alquiler que me pago yo", ha insistido para preguntar a continuación "quién paga el piso en El Viso" en el que vive el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y si lo paga " a precio de mercado".

"No vaya a ser que se lo estén pagando y esté cometiendo una ilegalidad porque sea parte de su sueldo, que es lo que sospecho", ha apostillado el líder de los socialistas en Madrid.