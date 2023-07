Alcalá la Real (Jaén) protagoniza como Villa Europea del Deporte el cupón de la ONCE del 3 de agosto

Presentación del cupçon dedicado a Alcalá la Real como Villa Europea del Deporte 2023 - ONCE

ALCALÁ REAL (JAÉN), 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad jiennense de Alcalá la Real protagonizará el cupón de la ONCE del 3 de agosto con motivo de su distinción como Villa Europea del Deporte 2023.

El alcalde, Marino Aguilera; la edil de Deportes, Belén Ramírez; la directora de la ONCE en Jaén, Mª Luisa Garzón; la consejera territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Irene Jiménez; y la subdirectora de la ONCE en Jaén, María del Carmen Álvarez, han asistido a la presentación del cupón.

El alcalde ha destacado en su intervención "la importante labor social que realiza la Fundación ONCE con las personas con discapacidad, no solo visual sino de cualquier tipo" y ha recordado que es la segunda vez que se dedica un cupón al municipio.

"Lo destacable de esta iniciativa es que se consigue promocionar Alcalá y el deporte, en este año como Villa Europea del Deporte en el que tanto tenéis que ver todos los clubes y deportistas alcalaínos. Sin vuestro trabajo esto no sería posible", ha dicho Aguilera.

En el acto de presentación se ha hecho entrega al alcalde de una lámina enmarcada con el cupón, que ya puede adquirirse en toda España. "Contamos con 19.000 vendedores, 14 en Alcalá. Un total de cinco millones de cupones difundirán por toda España esta distinción", ha detallado Garzón, al tiempo que ha destacado el valor integrador del deporte.

La distinción como Villa Europea del Deporte 2023, otorgada por ACES Europe, se traduce en un año intenso en el que la apuesta por la práctica deportiva quiere llegar a todas las edades y modalidades, fomentando con el deporte tanto una mejor calidad de vida, como los valores de compañerismo, integración, educación y respeto. En diciembre de 2022, Alcalá la Real recibió este reconocimiento, en un acto que se celebró en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas cifras.