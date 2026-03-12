El Virgen Macarena de Sevilla se suma al Día Mundial del Riñón ofreciendo a sus pacientes una experiencia inmersiva

Actividad inmersiva del Hospital Virgen Macarena por el Día Mundial del Riñón - HOSPITAL VIRGEN MACARENA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se suma al Día Mundial del Riñón, que se celebra este jueves.

Para ello, pone a disposición de la población una experiencia de realidad virtual que permite a pacientes y profesionales sanitarios sumergirse en el día a día de una persona con enfermedad renal crónica (ERC).

Según ha indicado la Junta en una nota, esta iniciativa opera bajo el lema 'Conexiones (In)visibles' y, a través de un formato inmersivo y visual, ayuda a comprender los factores de riesgo de la enfermedad, cómo puede ser diagnosticada y la interconexión entre los riñones, el corazón y el metabolismo, y cómo la alteración de uno de estos sistemas puede influir en el resto.

Bajo el lema 'Salud Renal para todos', los especialistas del centro subrayan la importancia de la concienciación social respecto a la enfermedad renal, cuya prevalencia supera la cifra del 10% de la población global y del 30% en mayores de 60 años.

"Reforzar la prevención, mejorar el conocimiento de la enfermedad renal crónica en la población y favorecer su diagnóstico precoz se convierten herramientas fundamentales para ralentizar la progresión de la enfermedad renal crónica, disminuir la necesidad de tratamiento renal sustitutivo y reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares asociadas", ha señalado.

La Junta ha indicado que la ERC puede identificarse mediante pruebas sencillas y accesibles, como un análisis de sangre para evaluar la función renal y una prueba de orina para detectar la presencia de albúmina, un marcador temprano de daño renal.

"Nuestro interés es concienciar de la existencia de esta enfermedad asintomática, que pasa desapercibida en fases iniciales y sobre la que, hoy en día, se puede actuar para cambiar su rumbo si la diagnosticamos a tiempo", ha explicado la jefa del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Virgen Macarena, Mercedes Salgueira.

El Servicio de Nefrología del referido centro hospitalario ha sido recientemente reconocido con la calificación de 'Excelente' en la evaluación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, la máxima distinción que otorga este organismo a los servicios que cumplen los más altos estándares en atención sanitaria.

Este reconocimiento se suma a la acreditación como 'Excelente' de su Unidad de Enfermedad Renal Crónica Avanzada por la Sociedad Española de Nefrología. En esta unidad, más de 800 pacientes reciben atención multidisciplinar y seguimiento coordinado, garantizando un abordaje integral de la persona con enfermedad renal, asegurando una atención basada en el rigor clínico y el acompañamiento al paciente.

Igualmente, la certificación de 'Excelencia' de la Unidad Cardiorrenal por parte de la Sociedad Española de Cardiología respalda un modelo de atención innovador que integra especialistas en cardiología y nefrología, donde el enfoque multidisciplinar permite ofrecer un tratamiento integral a pacientes que aúnan los diagnósticos de insuficiencia cardíaca y renal, optimizando la gestión de estos casos complejos y mejorando de manera significativa los resultados clínicos.

Estas tres certificaciones, fruto de evaluaciones externas independientes y auditorías rigurosas, "destacan el compromiso de nuestros profesionales y consolidan a la Unidad como referente en atención nefrológica", ha señalado Mercedes Salgueira.

UNA INICIATIVA QUE RECORRERÁ TODO EL PAÍS

En paralelo, el Servicio de Nefrología del centro hospitalario ha desarrollado actividades de formación y colaboración con Atención Primaria para aumentar la concienciación sobre la enfermedad, así como una serie de iniciativas dirigidas a pacientes con ERC y sus familias, con un objetivo básico: mejorar su conocimiento sobre la enfermedad y promover su autocuidado.

Entre estas actuaciones, destacan los talleres formativos sobre hábitos alimentarios y su impacto en la progresión de la ERC, así como un taller de gestión emocional para ayudar a los pacientes a afrontar este diagnóstico.

En la Unidad de ERCA del centro hospitalario se realiza la valoración global del individuo desde un punto de vista integral, evaluando no solo su enfermedad renal, sino su capacidad funcional, su situación social y entorno familiar para proporcionar conocimientos y herramientas que permitan al paciente elegir las opciones de tratamiento que más se adapten a su estilo de vida y sus preferencias.

La investigación constituye otro "pilar fundamental" de la unidad. Actualmente participa en más de 20 ensayos clínicos relacionados con glomerulopatías, nefritis en enfermedades sistémicas, enfermedad renal diabética, complicaciones de la enfermedad renal crónica y fracaso renal agudo, contribuyendo al avance del conocimiento científico y a la implementación de nuevas estrategias terapéuticas.

En el marco del Día Mundial del Riñón y con el aval de las organizaciones de pacientes Cardioalianza, la Federación Española de Diabetes (FEDE) y la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra Enfermedades del Riñón (Alcer), así como con el aval científico de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), se trasladará este mensaje de prevención de forma coordinada y simultánea a gran parte del territorio nacional.

A lo largo de una semana, alrededor de 50 centros de salud y hospitales de 14 comunidades autónomas participarán en la iniciativa, puesta en marcha por Boehringer Ingelheim, para ayudar a comprender de forma clara y visual la importancia de la prevención en la enfermedad renal crónica y su profunda interconexión con la enfermedad cardiovascular y metabólica.