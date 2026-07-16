El alcalde de Almodóvar del Río (Córdoba) reclama a la Junta sacar del "cajón del olvido" el desdoblamiento de la A-431

Archivo - Vista de Almodóvar del Río desde su castillo. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Almodóvar del Río (Córdoba), Ramón Hernández, ha exigido al Gobierno andaluz que "saque del cajón del olvido" el desdoblamiento de la A-431, ya que se trata de "una vía con una alta densidad de vehículos durante todo el día, rondando los 25.000 vehículos diarios, cuyos conductores sufren el paso por la travesía de Villarrubia como un cuello de botella insufrible".

En este sentido y en una nota, el alcalde carbulense ha insistido en la necesidad de incluir recursos económicos para esta vía, ya que "aliviaría la falta de movilidad" que lleva "años sufriendo", pues se necesita "un aumento de horarios y frecuencias de los buses interurbanos y, cómo no, una parada del tren de proximidad del Valle del Guadalquivir".

El primer edil considera que el desdoblamiento de la A-431 "convertiría a Almodóvar del Río en un municipio más atractivo para la implantación de nuevas empresas en el término municipal al acortarse considerablemente el trayecto en carretera hacia la capital cordobesa".

En este contexto, Hernández ha resaltado que "el BOJA de 21 de septiembre de 2007 publicó un anunció de Gestión de Infraestructuras de Andalucía para la licitación del proyecto y opción a dirección de obra de la duplicación de calzada de la A-431 entre Villarrubia y Almodóvar del Río y variante de Villarrubia".

"Posteriormente, se reservó en los presupuestos de 2010 un montante de 6,6 millones de euros para este proyecto, que incluía la variante de Villarrubia, pero nada más se sabe al respecto", ha lamentado Ramón Hernández.