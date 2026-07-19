La Junta renueva el firme de la carretera A-490 entre San Bartolomé y Villanueva de los Castillejos en Huelva

Obras de reparación y asfaltado de la carretera A-490 entre San Bartolomé de la Torre y Villanueva de los Castillejos (Huelva) - CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MOVILIDAD

HUELVA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía ha iniciado esta semana las obras de renovación del firme de la carretera entre San Bartolomé de la Torre y Villanueva de los Castillejos (A-490), en el Andévalo. Esta actuación, que cuenta con una inversión de 800.000 euros, forma parte del Plan de Asfaltado, impulsado este año por la Junta de Andalucía para mejorar y renovar el firme de la red viaria autonómica con un presupuesto de 17,5 millones de euros.

Según ha informado el Gobierno andaluz en una nota, las obras de rehabilitación del firme en la carretera A-490 se han centrado en un tramo de siete kilómetros, entre los puntos kilométricos uno al siete, por donde circulan más de 3.100 vehículos diarios, con un doce por ciento de tráfico pesado. Este porcentaje sitúa esta carretera por encima de la media en paso de vehículo de alto tonelaje, debido principalmente a "la importante actividad agroalimentaria y forestal en la zona".

Por su parte, el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha señalado que esta vía se beneficiará "de la mayor inversión que se ha hecho en la mejora de nuestras carreteras en años", a través de "un ambicioso Plan de Asfaltado, con 151 millones de euros sólo para mejora de firmes en Andalucía". Al hilo, ha añadido que "el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la mejora y seguridad vial queda reflejado en intervenciones en carreteras como la A-490, clave para las comunicaciones de los municipios del Andévalo".

Además, el Plan de Asfaltado, que se ha iniciado este verano, ha abarcado actuaciones de mejora en 27 carreteras de la provincia de Huelva, con una inversión de 17,5 millones de euros, repartida en dos lotes. El primer lote, que corresponde a la zona Sureste, se ha adjudicado a la UTE Trabajos Bituminosos y Mezclas y Bituminosos por 7,5 millones de euros, mientras que el segundo lote, que abarca la zona Norte y Suroeste de la provincia, ha recaído en Masfalt por diez millones euros.

En este sentido, la Consejería de Fomento ha previsto con este Plan de Asfaltado un "abanico de intervenciones", entre las que ha destacado la reparación de blandones y baches; el fresado del pavimento y su reposición; la recuperación de la explanada y de las capas inferiores del firme; el extendido de mezclas bituminosas; el sellado de pavimentos; el repintado de la señalización horizontal; la reposición o elevación de elementos de contención; la reposición de elementos de balizamiento existentes; la reposición de juntas de dilatación en estructuras y la reposición de espiras en estaciones de aforo.