El alcalde de Córdoba anuncia la creación en septiembre de una nueva Dirección General de Seguridad y Emergencias

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al nuevo jefe de la Policía Local, José Luis Delgado. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este viernes la puesta en marcha, el próximo més de septiembre, de una nueva "Dirección General de Seguridad, Emergencias y Proteción Civil", con el objetivo que "reforzar" la gestión de las emergencias en la ciudad con un mando integral.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas tras presidir el acto de toma de posesión del nuevo jefe de la Policía Local, José Luis Delgado, el alcalde ha avisado que, ante la posibilidad de incendios forestales este verano, en la Sierra de Córdoba se da "un escenario delicado", porque "tiene una parte de una interfaz urbana y forestal donde hay diseminados y, evidentemente, eso es un mayor riesgo vital en caso de incendio forestal".

Afortunadamente, según ha subrayado, el Ayuntamiento tiene "actualizados" sus "planes de emergencia, incluidos de incendios forestales, y también la inmensa mayoría de parcelaciones y urbanizaciones tienen sus planes de autoprotección", y "desde la Delegación de Seguridad Ciudadana, además, se ha hecho un contrato para validar cada uno de ellos por parte de un profesional externo" que "ya los está validando".

Bellido ha argumentado que, "en principio, en Córdoba la experiencia y el buen hacer de los vecinos también hace que estemos preparados para que, si se da una circunstancia de estas, la información fluya rápido", teniendo en cuenta que "los vecinos", gracias a "sus planes de autoprotección, saben lo que tienen que hacer", y el Ayuntamiento también cuenta con sus "planes de emergencia" y sabe lo que debe hacer, pero, aún así, "el riesgo cero no existe".

De hecho, "es imposible garantizar que si ocurre un incendio de estas características en una zona tan delicada como la que tenemos, corremos un riesgo, como el que se está corriendo en Almería", y por eso lo que hará el Ayuntamiento es "reforzar" la gestión de las emergencias.

Por eso, "si todo va bien, el próximo 1 de septiembre tendremos una nueva Dirección General de Seguridad, Emergencias y Protección Civil, con una persona" procedente, "precisamente, del entorno de la gestión de emergencias y de la Dirección de Protección Civil, que viene a reforzar el equipo, porque eso sí lo necesitamos, es decir, necesitamos tener actualizados los planes, que hay que actualizarlos con periodicidad, y tener una persona que esté íntegramente dedicada a este apartado".

Ello se hace necesario, según ha asegurado, "porque el jefe de la Policía Local se encarga de la seguridad ciudadana, de la convivencia y tiene su tarea, el jefe del Servicio de Extinción de Incendios, igual, e incluso el jefe de Protección Civil, y necesitamos a alguien al frente de la gestión íntegra de las emergencias, y eso es lo que sí vamos a reforzar a partir del mes de septiembre".