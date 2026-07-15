Abierto a la circulación el puente del Tinte en la A-372 a la salida de Grazalema (Cádiz) dañado en el tren de borrascas

Puente del Tinte en la A-372 a la salida de Grazalema. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRAZALEMA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Delegación Territorial de Fomento de la Junta de Andalucía ha indicado que se ha abierto a la circulación el puente del Tinte en la carretera A-372, a la salida de Grazalema (Cádiz), que resultó "gravemente dañada" en la sucesión de borrascas encadenadas y se ha restablecido la normalidad del tráfico en este tramo de la vía.

En una nota, la Delegación territorial ha destacado tanto la apertura de la circulación en la zona como la actuación realizada en el puente, que ha permitido contar con una nueva infraestructura y con un ensanchamiento que facilita el paso de vehículos por este tramo de carretera.

También ha señalado que la apertura a la circulación de esta infraestructura supone un destacado avance en los trabajos de emergencia que se acometen en esta vía y que continúan en otras zonas, tras los graves daños ocasionados por el tren de borrascas.

La Junta ha recordado que para el desarrollo de estas actuaciones de emergencia se ha desplegado un destacado dispositivo en el que operan cuatro empresas especializadas --Geotécnica del Sur, Sacyr Conservación, Rialsa Obras y Retroder-- en 26 tajos distribuidos a lo largo del tramo afectado, dada la magnitud de esta intervención en la Sierra de Cádiz.

Estos equipos han desplegado todos los medios, maquinaria y recursos para acelerar los trabajos y minimizar las molestias a las personas usuarias y se ha seguido actuando con la máxima diligencia para restablecer la normalidad en las infraestructuras dañadas en la comarca, según la Junta.

Por otra parte, la Delegación Territorial de Fomento ha indicado que este jueves la empresa concesionaria Damas recuperará la parada de los autobuses interurbanos en la localidad grazalemeña.

De este modo, se recuperará la parada existente en la plaza de España de Grazalema, en los servicios que conectan la localidad con Ronda y Málaga, así como con Ubrique. Con anterioridad y, debido a las obras desarrolladas en la carretera, el servicio se realizaba temporalmente desde Los Alamillos.

(ep)