El alcalde de Córdoba y presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía, José María Bellido, atiende junto a Lorena Guerra y Marián Aguilar. - PP

CÓRDOBA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba y presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía, José María Bellido, ha exigido este miércoles al Gobierno de España "explicaciones inmediatas y transparentes" sobre los materiales y las empresas que participaron en la reforma de la vía ferroviaria en el tramo de Adamuz, donde se registró el siniestro ferroviario el domingo 18 de enero con 46 personas muertas y más de 120 heridos, todo ello tras conocerse la denuncia de un antiguo trabajador de una empresa vinculada a Adif, que ha solicitado declarar como testigo protegido después de alertar de que el balasto utilizado en las obras es "defectuoso".

En declaraciones a los medios de comunicación, y junto a la candidata al Congreso de los Diputados Lorena Guerra, Bellido ha señalado que esta información coincide con las conclusiones conocidas recientemente de los peritos judiciales, que apuntarían a la reproducción de defectos en la vía del mismo tramo. Ante esta situación, ha reclamado al Ejecutivo central que aclare "con absoluta transparencia y con absoluto rigor" qué materiales se utilizaron y en qué condiciones se ejecutaron los trabajos.

El dirigente popular ha subrayado que "estas explicaciones son imprescindibles tanto para garantizar la verdad y la justicia para las víctimas del accidente ferroviario como para asegurar que la infraestructura reúne todas las condiciones de seguridad necesarias para su reapertura". "No sólo se trata de darle verdad y justicia a las víctimas, sino de asegurar que la vía está en las suficientes condiciones de seguridad", ha afirmado.

Asimismo, Bellido ha asegurado que "el PP investigará hasta el fondo lo sucedido si llega al Gobierno de España, con el objetivo de esclarecer qué ocurrió, qué materiales se emplearon, qué obras se realizaron y cuál es el estado real de la infraestructura". "Para nosotros va a ser una prioridad absoluta investigar, aclarar lo que ha pasado y reabrir con seguridad", ha recalcado.

Ha lamentado también "las consecuencias económicas y sociales que el cierre de las conexiones ferroviarias está teniendo para Córdoba, tanto en términos de empleo como de actividad empresarial y economía familiar". En este sentido, ha advertido de que "la ciudad está pagando las consecuencias de la corrupción, la dejadez y la incompetencia del Gobierno de Sánchez, que han tenido un coste humano y repercuten ahora directamente en la economía cordobesa".