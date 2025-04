El alcalde de Córdoba valora las sentencias favorables al Ayuntamiento sobre la recogida neumática de basura

CÓRDOBA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha mostrado "satisfecho" este viernes sobre las primeras sentencias favorables al Ayuntamiento respecto a las instalaciones de recogida neumática de basura, "aunque sólo sean dos y de pequeña cuantía, pero son las dos primeras, y refuerzan la tesis que hemos defendido siempre, que no hay una responsabilidad patrimonial, en el sentido de que la administración, y han sido muchos gobiernos los que han pasado, ha ido dando los pasos que tenía que dar".

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha recordado que "se implantó un sistema y hubo un cambio, que un tribunal lo tumbó", si bien "eso entra dentro de la normalidad de lo que puede pasar en una administración, que haya planes urbanísticos, como es el caso, de que alguna vez un tribunal los tumbe", ha comentado.

Al respecto, ha afirmado que "no es algo arbitrario o una actuación que hayamos tenido en la administración de anularlo porque hubiéramos querido ese plan, sino que es consecuencia de una sentencia de un tribunal, unido a que, como dice la sentencia, no hay un vínculo directo que demuestre el daño patrimonial que se ha producido en cada una de las viviendas".

"Por ahora, las dos primeras sentencias nos dan la razón", ha expresado, de modo que "es tranquilizador para el conjunto de la ciudad, porque ante el número de demandas que había y las cuantías, todo indica que el problema no será tan grave". "No digo que no pueda haber algún problema o alguna sentencia desfavorable, pero los primeros indicios indican que no va a tener el impacto que algunos preveían o que se podía ver en el horizonte", ha expuesto.

En este sentido, el alcalde ha remarcado que seguirán "defendiendo en los tribunales esas cuentas de todos, que son las cuentas del Ayuntamiento".