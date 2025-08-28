El alcalde de Córdoba ve "positivo" la cancelación de viviendas de uso turístico que "no cumplen los requisitos"

CÓRDOBA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha afirmado este jueves que ve "positivo" que si hay viviendas de uso turístico (VUT) que "no cumplen" con los "requisitos de calidad" o con "la norma urbanística", al igual que "un hotel o un edificio de apartamentos" turísticos, "no puedan prestar ese servicio", pues "esa es la forma que tenemos de ordenar la ciudad".

Así lo ha expresado Bellido en respuesta a preguntas de los periodistas después de que este pasado miércoles la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía haya informado de que desde 2024 hasta la actualidad casi 10.300 viviendas de uso turístico han sido canceladas en la comunidad autónoma, siendo 679 en la provincia de Córdoba y, concretamente, 569 en la capital.

En este contexto, el alcalde cordobés ha señalado que el fenómeno de la vivienda de uso turístico ha venido "para quedarse", algo que, "en términos generales, no es negativo", pues el turismo es "positivo" y "supone riqueza, empleo, convivencia e intercambio", siendo las viviendas de uso turístico es "una forma de viajar que muchas familias eligen".

Por ello, Bellido, que ha recalcado que "no se trata de demonizar la vivienda de uso turístico", que en Córdoba representa "el 63 por ciento de las plazas", ha destacado que "hay que ordenar por varios aspectos", siendo el principal la "propia convivencia", ya que "en algunos barrios, especialmente nos pasaba en el de la Judería, el 40 por ciento de las viviendas ya eran viviendas de uso turístico", lo que "tiene un impacto social" y "de molestias para los vecinos".

Además, según Bellido, también es importante el hecho de que, "aunque en el conjunto de la ciudad solo suponen el 2,5 por ciento del parque de vivienda, puede llegar a tener impactos en determinados barrios también en el precio de la vivienda y en el acceso a la vivienda".

Por todo ello, ha explicado, "lo que se ha hecho es regular. Ha regulado el Gobierno de España, ha regulado la Junta de Andalucía y nos han dado herramientas a los ayuntamientos para que regulemos. Y lo que se está haciendo ahora es ordenar".

"Lo que está haciendo la Junta de Andalucía es comprobar que las viviendas de uso turístico cumplen, en primer lugar, con requisitos de calidad", pues hay una normativa del Gobierno andaluz "que ya ha puesto requisitos de calidad, como cualquier otro servicio turístico, para que puedan ofrecer ese servicio a quien nos visita", ha dicho el alcalde, quien ha señalado la importancia de "la impresión y la valoración que se van a llevar de una tierra como Andalucía" si los turistas "vienen a una vivienda de uso turístico y está en pésimas condiciones".

En segundo lugar, Bellido ha indicado que "se valora también el cumplimiento de la norma urbanística, que en este caso, al ser ya un servicio profesional, pues evidentemente tiene los mismos requisitos que tiene un hotel o un edificio de apartamentos turísticos. Y luego tienen que tener otro permiso ya, pues por una legislación estatal, que es de la propia comunidad de vecinos", ha añadido.

"Y yo creo que es positivo, teniendo en cuenta que esto se aplica desde abril en adelante", que "si hay viviendas que no cumplen con esos requisitos no pueden prestar ese servicio", ha apostillado el alcalde de Córdoba, quien ha subrayado que es "una forma de ordenar la ciudad muy positiva", a la vez que ha destacado el "buen trabajo" de la Junta de Andalucía.