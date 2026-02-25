Alcalde Jaén espera que la sentencia del Supremo por Matinsreg devuelva a la ciudad los 3,4 millones de facturas falsas

Julio Millán - AYUNTAMIENTO JAÉN

JAÉN 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), confía en que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el caso Matinsreg devuelva los 3,4 millones en facturas falsas cobradas al Ayuntamiento de la capital en la etapa de gobierno del PP (2013). Es la valoración del primer edil después de que el TS haya confirmado la sentencia del TSJA en la que se condena, entre otros, al exconcejal del PP Manuel del Moral.

Millán ha señalado PP como responsable político del modus operandi por el que estas empresas consiguieron dinero de las arcas municipales. El caso, que ha tardado 13 años en cerrarse, surgió de la denuncia inicial del grupo municipal socialista al que luego se sumó el propio Ayuntamiento, denuncia ante la facturación de una red de empresas entre las que destaca Matinsreg, que facturó a la ciudad por el mantenimiento de las fuentes ornamentales "importes a todas luces inflados".

Estos importes implicaban cobrar 69 euros por un litro de alguicida que en mercado tiene un valor de 0,23 céntimos, horas de trabajo no correspondidas con el personal que aportaba la empresa y durante jornadas "incomprensibles" y festivos en los que se "declaraban horas y horas de personas vertiendo cloro y otros productos en las fuentes, que además en esa época presentaban un estado deplorable".

Millán ha incidido en que la sentencia del Supremo permitirá recuperar para el interés general de la ciudad unas cuantías con las que el regidor espera que se pueda realizar alguna obra de un equipamiento público para la capital que disfruten por fin sus vecinos y vecinas.

Asimismo, ha lamentado que se haya tardado tanto en resolver este caso. "Fue una denuncia que inicialmente partió del PSOE, en defensa del interés general y con mucha valentía, con personación posterior del Ayuntamiento, hechos que marcan la posición de unos gobiernos y otros, de unos partidos y otros ante este tipo de situaciones y ante el uso de los recursos públicos", ha dicho Millán.

El caso se corresponde a una etapa de gobierno del PP en el Ayuntamiento, siendo alcalde de Jaén José Enrique Fernández de Moya, absuelto junto a otro concejal en esta causa que sí condena a un ex edil del partido, además de a los empresarios.

Se cierra así un caso que llegó a los tribunales y que dio lugar además a una segunda pieza separada por otras obras de mantenimiento urbano en la ciudad. "Al margen de la sentencia con nombre y apellidos del Supremo, hay un responsable político de esta situación, de este modus operandi, que es el PP", ha dicho el alcalde.

El regidor ha abogado por analizar cómo ha llegado el Ayuntamiento de Jaén a tener la situación económica actual donde es uno de los más endeudados de España y que tras nueve años años con el presupuesto prorrogado, cuenta en 2026 con uno nuevo en que se han tenido que "recortar 34 millones de euros con respecto al de 2017 con partidas inventadas".

"Trabajamos para que haya una gestión municipal en la que no se noten estas carencias, pero hoy tenemos ejemplos de todo el dinero que se ha perdido que no llegó a la ciudad y a los jiennenses", ha dicho Millán.

En este sentido, el alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento reactivará la pieza separada de este caso, la que afectaba a obras de mantenimiento urbano realizadas en calles de Jaén de difícil justificación en la que una buena parte de las sociedades implicadas guardan relación con los empresarios ligados a Matinsreg, la conocida con el nombre de una de las empresas, Uhro.

En esta segunda pieza se estima en otros cuatro millones de euros con informes en los que se detallaban obras en calles donde, según Millán, no se ejecutaron los conceptos que incluían.