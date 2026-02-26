La Junta recibe 21 solicitudes del sector metalmecánico para las ayudas de competitividad y eficiencia energética

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en la jornada de networking. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LINARES (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha explicado este jueves en Linares (Jaén) junto a la alcaldesa Auxi del Olmo que el programa de ayudas que ha lanzado de su departamento dirigido a reforzar la cadena de valor de los sectores industriales, que cuenta con un presupuesto de 109 millones, ha recibido hasta la fecha un total de 21 propuestas de proyectos del sector metalmecánico que suman una inversión conjunta de nueve millones de euros.

De esas 21 solicitudes, según ha detallado el responsable de Industria, seis proceden de la provincia de Jaén, en concreto de los municipios de Andújar, Guarromán, Mancha Real, Torredonjimeno y Úbeda, que representan en conjunto el 41% de la inversión total, que asciende a nueve millones.

El consejero ha ofrecido estos datos durante su intervención en la jornada de networking en la que se ha abordado la nueva orden de Incentivos Integrados de Competitividad y Energía en Andalucía (Incea), dotados con 250 millones. "Se trata de un instrumento con el que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, pretende movilizar 1.000 millones de euros de inversión", cuyas oportunidades para transformar la industria se quieren poner de manifiesto en encuentros de trabajo como el celebrado este jueves en el Parque Santana de Linares.

"Una de sus líneas de apoyo va destinada a las cadenas de valor de los sectores industriales enmarcados bajo el Plan Crece Industria", con un enfoque que abarca a todos los actores y fases de la producción industrial de forma integral, ha explicado el consejero, que ha estado acompañado del secretario general de Industria y Minas, José Javier Alonso; del delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Jesús Estrella; y del delegado territorial de la Consejería en la provincia, Javier Calvente.

Paradela ha destacado el "auténtico renacer industrial que está viviendo Linares, que sin duda ha contribuido a la buena evolución de la industria andaluza en el año 2025, que "ha crecido un 9,6% y ha aportado casi un 30% del crecimiento de la economía andaluza", ha señalado el consejero.

En este contexto, el consejero ha asegurado que este comportamiento "no es fruto de la casualidad", sino de una serie de factores entre los que ha reseñado "la planificación sobre 19 sectores industriales estratégicos para Andalucía, entre ellos de singular importancia para la provincia de Jaén como el sector metalmecánico o el plástico sostenible".

Durante la jornada ha intervenido el director del Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte (Cetemet), Ángel Fraile, quien ha expuesto su visión de la innovación en este sector y el proyecto para el que han solicitado los incentivos del Incea.

Además, las empresas ubetenses IMS Pesaje Industrial y Joaquín Palacín SL han detallado también las iniciativas con las que optan a esta línea de incentivos. IMS Pesaje Industrial, dedicada al diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de sistemas de pesaje y automatización industrial, con especialidad en el sector oleícola, ha presentado un proyecto, con una inversión estimada de casi 1,3 millones, para la modernización, ampliación y fortalecimiento de su capacidad productiva y tecnológica.

Por su parte, Palacín S.L., empresa con más de un siglo de trayectoria, se dedica a la fabricación de maquinaria industrial para el sector oleícola. Su proyecto se centra en el diseño y desarrollo del primer decanter de extracción de aceite de oliva 100% español. Con los incentivos busca reducir la dependencia de empresas de capital extranjero y desarrollar una tecnología ad hoc para nuestro sector oleícola.