El alcalde de Jaén lamenta el "agravio" de la Junta al "excluir" a representantes locales de la visita al Conservatorio

La consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo (3i), en la visita al Conservatorio Superior de Música de Jaén. - ESTHER LOBATO/EUROPA PRESS

JAÉN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha lamentado el "agravio institucional" por parte de la Junta de Andalucía al "excluir" a los representantes del Ayuntamiento a la visita a la nueva sede del Conservatorio Superior de Música.

Así lo ha indicado en una nota después de que la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, haya estado este martes en el edificio, "en un recorrido a la que sí han sido invitadas autoridades como los parlamentarios de un solo grupo político, el PP".

Millán ha recordado, además, que en la visita que la consejera realizó hace unos meses al Conservatorio "sí cursó al mismo emplazamiento en obras con el anterior alcalde, de su mismo partido, el 'popular".

Por tanto, según ha añadido, "se descarta el carácter técnico de esta cita al contar con representantes políticos, casualmente del PP, lo que demuestra escasa lealtad institucional".

"Mientras en todas las visitas a centros educativos en municipios y ciudades andaluzas la consejera va acompañada por alcaldes, concejales y presidentes de la Diputación en este caso se ha excluido a los responsables municipales y a los del Gobierno de España, que sufragan la obra del Conservatorio con los fondos Next Generation", ha destacado.

En este sentido, ha afirmado que se trata de una visita a instalaciones de una ciudad, con el mismo cariz que la de otros centros educativos de Huelva o Málaga, donde Castillo "ha estado recientemente acompañada por los responsables de los ayuntamientos de estas localidades, ciudades y de otros cargos de ámbito provincial".

Del mismo modo, ha precisado que "tampoco se ha contado con la Subdelegación del Gobierno de España, que pone los fondos de la obra, ni tan siquiera el resto de parlamentarios andaluces de otros partidos, con la misma legitimidad".

"Es un agravio institucional y un ejemplo de ese maltrato de la Junta de Andalucía a la ciudad y a sus representantes", ha asegurado Millán, quien ha aludido a visitas de otros consejeros y consejeras a equipamientos de Jaén "en las que tampoco se contó con representantes municipales".

También sobre el Conservatorio se ha pronunciado el coordinador del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén, José Latorre, quien ha subrayado que es "un proyecto financiado con fondos procedentes del Gobierno de España". De ahí que haya lamentado la "deslealtad continua" de la Junta al "intentar tapar esa realidad".

Al respecto, ha puesto de relieve que "son casi once millones de euros que vienen" del Ejecutivo central y "que confirman su compromiso con las enseñanzas públicas y que dan respuesta a una demanda histórica de la ciudad y la provincia".

"Como la Junta no tiene gestión propia que vender, intenta colgarse medallas que no le corresponden", ha indicado en una nota Latorre, para el que "el retraso que ha acumulado este proyecto se ha debido en buena medida a las trabas" del PP, "tanto en la Junta en estos últimos años como en el Ayuntamiento en anteriores".