La Junta forma a 245 adolescentes de Estepa (Sevilla) para protegerse frente a ciberdelitos

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Configurar la privacidad de sus perfiles en redes sociales, identificar enlaces sospechosos, comprender los riesgos de compartir datos sensibles o fotos que comprometan su privacidad, mantener distancia y criterio frente a contactos desconocidos o reconocer situaciones de ciberacoso y cómo actuar para denunciarlo son algunos de los contenidos de los talleres impartidos a 245 alumnos del IES Ostippo de Estepa (Sevilla), que esta semana ha visitado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.

Según ha explicado la Junta en una nota, se trata de una formación en ciberseguridad que forma parte del programa de capacitación digital que desarrolla la Consejería con las Diputaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes para reducir la brecha digital del medio rural.

El último informe de criminalidad revela que mientras hasta septiembre en Andalucía los delitos convencionales bajaron un 0,7%, los delitos cometidos a través de tecnologías digitales aumentaron un 13,4%. Si hay un segmento de la población que se relaciona de forma natural en un torno digital es el de los jóvenes.

Si bien es cierto que las nuevas tecnologías abren grandes posibilidades para el aprendizaje y facilitan trámites, el consejero José Antonio Nieto subraya la importancia de que los más jóvenes tomen conciencia de que también plantea riesgos que pueden afectar a su bienestar si no cuentan con la orientación adecuada.

"Por ello, es fundamental ofrecerles herramientas que les permitan navegar internet con seguridad, responsabilidad y criterio. Con esta información se trata de explicarles la importancia de la seguridad digital y ayudarles a construir hábitos sanos y a protegerse de esos riesgos igual que cuando son pequeños les inculcamos que no se vayan con desconocidos y si alguien les hace algo avisen a un adulto", ha destacado Nieto.

El programa de capacitación digital incluye una oferta de cursos de contenido variado dirigidos a distintos perfiles. En el caso de los jóvenes, la formación se está centrando, además de en la ciberseguridad, en despertar en ellos vocaciones a nuevos perfiles profesionales con gran demanda como la robótica o la creación de contenidos con Inteligencia Artificial.

Pero junto a los jóvenes, el programa incluye cursos para mayores del medio rural, igualmente en materia de ciberseguridad y protección de datos para evitar estafas digitales que son los ciberdelitos más comunes, pero también para aprovechar las bondades de internet y las herramientas digitales a la hora de hacer trámites administrativos o sanitarios.

Así como formación en comercio electrónico, diseño de páginas web o búsqueda de empleo por internet para emprendedores y desempleados, con especial atención a las mujeres. En total, en Sevilla se formarán 5.300 vecinos de pequeños municipios, más de la mitad jóvenes, para romper la brecha digital del medio rural y que quienes viven en éste "puedan competir en igualdad de condiciones que los de cualquier gran ciudad en el mundo virtual".

Constantina, Alcolea del Río, El Cuervo, Lora del Río, Guadalcanal, Herrera, Paradas, ?El Coronil, Arahal, Cazalla de la Sierra, Huevar, Osuna o Pilas son algunos de los municipios donde se están haciendo estos cursos, con una inversión de 1,5 millones, de los que la Junta aporta 1,2 millones y el resto la Diputación de Sevilla. En toda Andalucía la inversión supera los 10 millones, con cargo a los fondos europeos Next Generation, para llegar a unos 30.000 habitantes del medio rural.

ESTRATEGIA FRENTE AL DESAFÍO DEMOGRÁFICO

Nieto ha recordado que la Consejería ha elaborado la primera Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía, en la que participa todo el Gobierno ya que tiene carácter transversal, para fijar la población al territorio y captar nuevos habitantes en los pequeños municipios de las comarcas de sierra e interior de Andalucía.

Zonas que llevan décadas perdiendo vecinos, de manera lenta pero constante, mientras las zona en la costa o el Valle del Guadalquivir están sobrepobladas. Andalucía no tiene un problema generalizado de despoblación como otras comunidades, pero sí un reparto desequilibrado de sus habitantes en el territorio. Más de la mitad de los andaluces reside en 30 ciudades que suponen el 4% del territorio.

Para el consejero, "las nuevas tecnologías que permiten teletrabajar y hacer negocios desde cualquier sitio hacen que ya no sea necesario marcharse a una ciudad para buscarse la vida y nuestros municipios ya cuentan con las redes de conexión a internet y servicios, pero es fundamental la capacitación digital de los vecinos".

En la Estrategia se han identificado 480 municipios, 39 de ellos en Sevilla, con riesgo de despoblación alto, medio o bajo. La Consejería ha puesto en marcha el portal vivemasandalucia.es donde cualquier persona interesada en cambiar la ciudad por el medio rural puede buscar qué servicios ofrecen, la vivienda disponible o las ofertas de empleo y elegir "el pueblo de su vida".

Con ese lema se ha lanzado también una campaña que deja claro que para la Junta la Andalucía rural "no solo no es un problema sino una grandísima oportunidad que tenemos que aprovechar para lograr el reto de alcanzar los 10 millones de habitantes en 2050 y el PIB per cápita de la media de las comunidades".