El alcalde de Jaén traslada "todo el apoyo" a Ceuta y apela a no usar esta crisis para "enfrentar a los españoles"

El alcalde de Jaén, Julio Millá (i), junto a otros responsables municipales. - EUROPA PRESS

JAÉN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha trasladado este lunes "todo el apoyo" de la ciudad al presidente de Ceuta ante la crisis que se está viviendo durante el último mes, al tiempo que ha pedido que no sea usada "por ninguna institución, por ningún grupo político para enfrentar a los españoles".

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas sobre la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en solidaridad con la ciudad autónoma tras la entrada de miles de personas inmigrantes los pasados 30 y 31 de julio. Una movilización prevista el 2 de septiembre, a la que ya la semana pasada descartó acudir dada la falta de consenso en el seno de la citada entidad.

Millán ha reiterado que en el Ayuntamiento de Jaén no se ha recibido "en ningún sitio, ni a nivel de correo personal, ni de correo del Ayuntamiento, ni de registro municipal", "ningún tipo de escrito" por parte de la FEMP ofreciendo la posibilidad de participar en ninguna convocatoria y concentración con mención hacia Ceuta.

"Lo que conocemos es a través de los medios de comunicación y, por tanto, eso dice mucho de esta convocatoria que se ha planteado", ha considerado el regidor jiennense.

En todo caso, ha explicado que desde el Consistorio, "y directamente como alcalde", se ha "dirigido tanto al presidente de Ceuta, como al presidente de Melilla, también haciéndolo extensivo a Melilla, un escrito trasladándole todo el apoyo de la ciudad de Jaén" y el suyo propio.

"Todo nuestro reconocimiento, tanto a él como a la ciudad de Ceuta, como a los profesionales que han intervenido, han trabajado durante todo este mes y con las dificultades que lo están haciendo para saber que cuentan con el apoyo de nuestra ciudad, de los jiennenses y de toda la ciudad en su conjunto en estos difíciles momentos y de esta crisis humanitaria que actualmente se está viviendo en Ceuta", ha asegurado.

Cuestionado por la posibilidad de acudir el miércoles a la concentración en caso de recibir comunicación de la FEMP, Millán ha subrayado que se trata de "una situación difícil" y debe usarse por parte de las instituciones "para trasladar un mensaje de unidad, de trabajo conjunto, un trabajo de apoyo y de coordinación" y "que no sea utilizado por ninguna institución, por ningún grupo político para enfrentar a los españoles".

"Eso es lo que yo no voy a estar nunca porque tiene Ceuta, lógicamente, y los vecinos de Ceuta toda nuestra solidaridad, pero una llamada a la atención para que nunca esto se utilice como instrumento de confrontación y de enfrentamiento entre españoles", ha concluido.