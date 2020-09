El alcalde de Navas (Jaén) denuncia daños a su coche y pintadas de "vándalos que quieren ofender pero no pueden"

NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN), 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Navas de San Juan, Joaquín Requena (PSOE), ha denunciado este domingo que unos "radicales y vándalos" han causado destrozos a su coche particular y pintadas en varias fachadas del municipio jiennense. "No respetan lo público y quieren ofender pero no pueden", ha agregado.

En su perfil de Facebook, consultado por Europa Press, el primer edil ha compartido fotos de lo ocurrido y ha indicado que la Guardia Civil y la Policía ya están al tanto "y caerán por todas sus fechorías y sus delitos de odio".

También en las redes sociales se ha pronunciado sobre esto la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que en Twitter ha trasladado su apoyo y ánimos a Requena, "un servidor público comprometido con su pueblo". "Estos comportamientos de odio y violencia no caben en nuestra sociedad democrática", ha escrito la líder del partido.

El alcalde, por su parte, ha avisado a quienes hayan cometido estos hechos de que "si con las pintadas persiguen algo no lo están consiguiendo" porque "no van a amedrentar a nadie, vamos a seguir trabajando todavía con más ahínco por nuestro pueblo y sacando adelante todos aquellos proyectos que el pueblo necesita y los ciudadanos demandan".

Requena recuerda que la fachada del edificio dañada se ha hecho con dinero público de todos los vecinos y ha lamentado que "estas personas que no respetan nada, van a obligar a que el Ayuntamiento vuelva a repararla con el dinero de todos que tanto sacrificio cuesta conseguir actualmente, y que es más necesario gastarlo en otras cosas mucho más importantes como es dar trabajo y luchar contra la Covid-19". "Los daños a mi coche los pagará el seguro", ha zanjado.