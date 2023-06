El alcalde (PSOE) de Villatorres (Jaén) reprocha a IU que esté "envenenando la convivencia" por el pacto PSOE-PP

VILLATORRES (JAÉN), 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villatorres (Jaén), Diego Calles (PSOE), ha reprochado a IU que "se esté dedicando a envenenar la convivencia en el pueblo y a enturbiar las relaciones personales entre los vecinos y vecinas" por el pacto alcanzado entre PSOE y PP para ganar el gobierno local, en manos de Adelante Villatorres en el anterior mandato.

Calles ha pedido a IU que "deje de enfrentar a los vecinos y que deje de alimentar ese clima irrespirable de odio y confrontación" en el municipio. "Ése no es el camino. IU y el anterior alcalde se están equivocando y han optado por una estrategia muy irresponsable de desunión y pelea", ha dicho el alcalde en un comunicado.

Ha añadido que sus esfuerzos irán dirigidos "a ser el alcalde de todos y todas, a acabar con los sectarismos que tanto daño han hecho en nuestro pueblo y a generar un ambiente de unidad, convivencia y respeto entre todos los vecinos de Villargordo, Vados de Torralba y Torrequebradilla".

En este sentido, ha recalcado que "éste ha sido el mensaje que ha lanzado la ciudadanía" y que los vecinos de Villatorres "están satisfechos e ilusionados por el cambio que ha llegado al Ayuntamiento", por mucho que IU "se empeñe en intoxicar y sembrar discordia".

Calles ha subrayado que el PSOE intentó hasta el último minuto un acuerdo con IU ofreciéndole compartir la alcaldía dos años cada grupo, pero "fue imposible por la negativa del anterior alcalde, que demostró no tener ningún interés en ese pacto afirmando que la alcaldía era una línea roja".

Ha incidido en que el PSOE subió de concejales, número y porcentaje de voto en las elecciones municipales, 170 votos más que en las elecciones anteriores, mientras que IU bajó de concejales, número y porcentaje de voto, 221 votos menos, quedando empatados a cuatro en número de ediles.

"Está claro que los vecinos de Villatorres han pedido un cambio y con protagonismo del PSOE. Sin embargo, IU y su anterior alcalde no lo aceptaban y querían que todo siguiera igual. Los números no mienten y más que avalar una buena gestión se ha penalizado una mala gestión", ha dicho el alcalde.

Ha defendido que el acuerdo con el PP "era la única salida posible", por cuanto era "la única opción de garantizar la estabilidad y la gobernabilidad del Ayuntamiento". "Desde el PSOE hemos actuado pensando en los ciudadanos y defendiendo el interés general de los hombres y mujeres de Villatorres, con un Ayuntamiento estable, útil y eficaz", ha argumentado el alcalde.

Según el primer edil, "lo que quería IU era el abismo y Villatorres no se puede permitir otros cuatro años en el limbo", ha dicho el alcalde, al tiempo que ha destacado que "esta decisión se tomó tras numerosas reuniones de las comisiones de negociación y dos asambleas locales, actuando conforme votaron los órganos del partido".

Así las cosas, ha recomendado a IU que "deje la pataleta" y que "respete y acepte las reglas del juego democrático", porque en 2005 fue IU quien lideró una moción de censura con el PP, firmada ante notario, para expulsar al PSOE con cinco concejales y "entonces no les pareció nada vergonzoso".

"Las reglas son las mismas para todos. No puede ser que a IU le parezcan bien o le parezcan mal en función de si les beneficia o les perjudica a ellos. Eso no es serio y demuestra que tienen que trabajar un poco más por el interés general de la gente, no por el particular de unos pocos", ha concluido el alcalde.