El alcalde valora que Volotea conecte Córdoba con Madrid por avión desde diciembre en "un momento tan difícil"

Archivo - Avión de Volotea en pista de aeropuerto. - VOLOTEA - Archivo

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado este viernes que "es una muy buena noticia para Córdoba" que desde principios de diciembre la compañía Volotea vaya a establecer una conexión aérea desde el aeropuerto de Córdoba con el de Madrid, con cuatro vuelos semanales, todo ello "en un momento tan difícil", tras el siniestro ferroviario de la semana pasada en Urda (Toledo), que mantiene cerrada la conexión por tren con Madrid.

En un audio facilitado a los medios, el regidor ha agradecido a Volotea "su sensibilidad y la predisposición que han mostrado durante toda esta semana con la situación que está viviendo Córdoba", de modo que "toda la semana en las conversaciones que hemos mantenido yo mismo, la teniente de alcalde de Turismo y otras administraciones como la Junta de Andalucía y la Diputación, Volotea desde primera hora ha mostrado su predisposición por la situación que vive la ciudad con el corte de las líneas ferroviarias y una enorme sensibilidad con esta situación y las ganas de colaborar".

Según ha resaltado el primer edil, "eso ha fructificado en su toma de decisión definitiva de establecer esta conexión", a la vez que "desde el Ayuntamiento, de la mano de Diputación y de la Junta Andalucía, se va a colaborar al máximo para que sea un éxito inmediato y también para trabajar, de manera que pueda consolidarse en un futuro".

En este sentido, Bellido se ha mostrado "muy satisfecho de que toda esta semana de trabajo haya culminado con éxito", al tiempo que ha agradecido a Volotea y a sus responsables "su predisposición, su sensibilidad y la apuesta por Córdoba que ni yo ni toda la ciudad vamos a olvidar nunca".