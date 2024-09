Alcaldes del PSOE de Córdoba instan a Rafi Crespín a conformar una lista de consenso para el Congreso Federal

CÓRDOBA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes del PSOE en la provincia de Córdoba han instado a la secretaria general del partido, Rafi Crespín, a que "la lista de delegados para el próximo Congreso Federal del partido sea una candidatura de consenso con la incorporación a la misma de los regidores municipales", dejando claro que respaldan la continuidad del actual líder nacional del partido, Pedro Sánchez.

En este sentido y a través de una nota, el alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, como portavoz de un grupo de alcaldes y portavoces municipales socialistas de la provincia de Córdoba, ha trasladado a Rafi Crespín las reivindicaciones de los mismos.

Para Lope Ruiz, es "imprescindible" que los alcaldes y portavoces socialistas, "que son los que ostentan la mayor parte del poder institucional en la provincia, tengan voz en el Congreso Federal, en el que se va a debatir el futuro del PSOE".

De hecho, "los alcaldes y portavoces socialistas creen que es el momento de que los municipios tomen la palabra y se pongan encima de la mesa temas tan relevantes como la financiación local, aparcada durante mucho tiempo, y que para los ayuntamientos es de vital importancia, para poder dar servicios a la ciudadanía, que se definan las competencias y se legisle en favor de la modernización, la eliminación de la burocracia, y en favor de la autonomía local, pospuesta hasta ahora".

Estas son "propuestas que deben ser recogidas en la ponencia marco de este Congreso Federal", dejando claro Lope Ruiz que los alcaldes y portavoces municipales socialistas de Córdoba "apoyan al secretario general del partido, Pedro Sánchez, y su continuación, pero discrepan de la gestión que desde la dirección del PSOE-A se ha llevado a cabo en Andalucía y que nos ha conducido a la irrelevancia absoluta, con la pérdida de la mayor parte del poder institucional".

"Una gestión --continúa el comunicado-- que se ha caracterizado por una crisis de liderazgo sin precedentes en el PSOE andaluz, en la que no se escucha y no se cuenta con la mayoría de los alcaldes socialistas. No se ha trabajado para unir las distintas sensibilidades de los socialistas andaluces, creando división en el partido y llevándolo a perder todos los procesos electorales que se han convocado en Andalucía".

Es por estas circunstancias por las que "los alcaldes y portavoces municipales consideran que ha llegado el momento de que la voz de los municipios se escuche y se tengan en cuenta sus reivindicaciones".