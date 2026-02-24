Alcaldes del PSOE de Jaén valoran el impacto de los fondos europeos y piden que los ayuntamientos tengan mayor acceso

Encuentro de la delegación de alcaldes socialistas con la Representación Permanente de España en la UE. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes del PSOE en la provincia de Jaén han valorado la "potencia" de las políticas y los fondos europeos para transformar los municipios, al tiempo que han solicitado una mayor participación de los ayuntamientos en el acceso a estos recursos.

En este sentido, han destacado que la provincia ha recibido en los últimos años más de 650 millones de euros en fondos europeos para su desarrollo y transformación, más de 550 correspondientes al Plan de Recuperación y otros 100 millones a los recientes EDIL, que van a llegar a 65 municipios.

Estas cifras se han trasladado en el marco de la visita que realiza a Bruselas una delegación, encabezada por el regidor de Arjona y secretario general de los socialistas jiennenses, Juan Latorre, según ha informado el PSOE.

La alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, ha explicado que en esta segunda jornada del viaje han visitado a la Representación Permanente de España en la UE, organismo ante el que han señalado la importancia en la gestión de los fondos europeos.

"Entendemos que debe introducirse un tercer escalón donde los ayuntamientos tengamos acceso directo a esos fondos que tanto crecimiento y desarrollo están teniendo en nuestros pueblos", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez, ha considerado que las políticas europeas representan "una verdadera oportunidad para los municipios menores de 20.000 habitantes" y ha puesto como ejemplo los fondos EDIL, que "van a ser un revulsivo".

"Estas políticas son importantes para que la gente se quede en sus municipios y por eso la Unión Europea tiene un papel clave para conseguir arraigar a los jóvenes en nuestro territorio", ha manifestado.

En esta línea, el alcalde de Beas de Segura, José Alberto Rodríguez, ha resaltado que esos recursos europeos llegan hasta espacios "recónditos", como la Sierra de Segura. Ha audido como muestra al Centro de Innovación Territorial, que "aprovecha los recursos endógenos de la comarca para transformarlos en oportunidades y generar riqueza".

También ha mencionado la recuperación de Villavieja de Beas de Segura, "un referente de la transformación de un municipio con tanta historia en un bien patrimonial con fines turísticos".

Con esta segunda jornada, la delegación de una veintena de alcaldes y alcaldesas de Jaén cierra este viaje, en el que también han abordado la necesidad de una PAC justa, fuerte y con suficiente presupuesto para mantener la viabilidad del sector y especialmente de los pequeños y medianos agricultores.