La Infanta Elena de Borbón y David de Miranda recogen este jueves los Premios Taurinos Provinciales de Huelva

Archivo - La Infanta Elena en una corrida de toros. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Infanta Elena de Borbón, por su "promoción, difusión y defensa de la tauromaquia"; David de Miranda, "triunfador" de la temporada 2025; el "toro preferido", de la ganadería Loreto Charro, como "mejor toro", o Diego Ventura, "mejor rejoneador", son algunos de los galardonados en los XXV Premios Taurinos Provinciales 2025 que entrega este jueves 5 de marzo, la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva.

Según ha indicado la Junta en una nota, el acto, que tendrá lugar en el Gran Teatro de la capital, a las 20,00 horas, estará presidido por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, junto a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa. También asistirá al mismo, el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano, entre otras autoridades.

En la gala igualmente se reconocerá a Fernando Sánchez, "mejor subalterno"; Rafael Carbonell, "mejor picador"; Carlos Tirado, "mejor novillero con picadores", y Cristóbal de Lara, como "mejor novillero sin picadores". Además, el Jurado Taurino Provincial acordó en octubre del pasado año conceder tres menciones especiales a personas o entidades que están muy relacionadas con el mundo de la tauromaquia o que han tenido un papel "relevante" relacionado con él.

En esta ocasión esas distinciones han sido para José Luis Martín Mohedano, veterinario recién jubilado; Manuel Ángel Millares, a título póstumo, por su "brillante" trayectoria como ganadero, y el Casino de Beas, espacio que ha acogido la celebración de varios foros taurinos.

Este acto pondrá el punto final a la programación conmemorativa de las veinticinco ediciones de estos premios que ha contado con una exposición en el Museo de Huelva titulada 'Miradas, Trazos y Estilo', que ha combinado fotografías, cuadros del pintor Alex Rodríguez y creaciones del diseñador Antonio Arcos, y la publicación de un libro recopilatorio de este primer cuarto de siglo de galardones taurinos.

Para la elaboración de esta obra se ha contado con la colaboración de aficionados, profesionales, críticos, fotógrafos y un largo etcétera que han contribuido de forma desinteresada. Durante la jornada de este jueves, la Infanta Elena de Borbón también visitará otros puntos de la ciudad y clausurará la muestra del Museo.

En la pasada temporada se celebraron 22 espectáculos taurinos, de los que seis fueron corridas de toros, uno espectáculo mixto, cuatro festejos de rejones, cinco Novilladas con Picadores, cuatro Novilladas sin Picadores y dos Becerradas.