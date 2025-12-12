La alcaldesa agradece el apoyo de Melilla a la candidatura de Granada para la Capitalidad Cultural en 2031

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha llevado a cabo una visita institucional a la Ciudad Autónoma de Melilla en la que ha agradecido su apoyo a la candidatura granadina para la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031 y se ha comprometido a su inclusión "de manera activa" en la programación cultural vinculada a esta iniciativa.

Según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, la visita ha servido para "reforzar los lazos históricos y culturales entre ambas ciudades y activar nuevas líneas de colaboración en torno a un objetivo común" como es "la construcción de una red mediterránea" de urbes "comprometidas con la cultura, la diversidad y el desarrollo compartido en base a los estrechos lazos que les une".

A lo largo de la jornada, la regidora granadina mantuvo un programa de encuentros con representantes de la Ciudad Autónoma, encabezados por su presidente, Juan José Imbroda. En ese contexto, celebró públicamente la adhesión de Melilla al proyecto Granada Capital Europea de la Cultura 2031.

Es un respaldo que calificó como "un gesto de complicidad cultural y estratégica que fortalece la candidatura y nos reafirma en la convicción de que Granada debe mirar al Mediterráneo como un espacio natural de alianzas y compromiso entre ciudades" las cuales "comparten una identidad abierta, plural y profundamente mediterránea".

Ello "da a nuestro proyecto una dimensión mayor, más rica y más europea", aseveró la regidora. La delegación granadina también recibió con satisfacción la propuesta formal de la Ciudad Autónoma de Melilla para iniciar el proceso de hermanamiento con Granada. La alcaldesa subrayó el valor de este futuro acuerdo.

Destacó en este punto que "no sólo reconoce los vínculos históricos, educativos, sociales y económicos que han unido a Granada y Melilla durante décadas, sino que establece las bases para una colaboración estable en materia de cultura, turismo, juventud y desarrollo urbano". La regidora subrayó que el hermanamiento permitiría articular proyectos bilaterales de largo recorrido y construir una agenda mediterránea compartida, capaz de proyectar a ambas ciudades en el escenario cultural europeo.

En su intervención, la alcaldesa quiso poner en valor el carácter complementario de ambas ciudades. "Granada es una capital universitaria y monumental, marcada por la huella nazarí y renacentista; Melilla, por su parte, es una referencia única en España del modernismo mediterráneo y un ejemplo vivo de convivencia multicultural", señaló incidiendo en que "precisamente en esas diferencias donde reside la riqueza de este diálogo institucional.

Por su parte, Imbroda aseguró que Granada "tiene todos los méritos y reconocimientos para ser designada y será muy difícil explicar si no lo es" y, tras reiterar su apoyo, afirmó que "en Melilla haremos como nuestra esta elección porque los lazos entre las dos ciudades son históricos".