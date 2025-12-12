La Junta programa más de 50 actividades durante la Navidad en varios municipios y espacios de la provincia de Huelva

Presentación de la programación navideña de la Junta en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera, ha presentado esta semana el programa cultural especial de Navidad que reúne más de 50 de actividades en los principales espacios culturales de la provincia de Huelva.

Talleres creativos, cuentacuentos, visitas guiadas, exposiciones, conciertos, zambombas, obras teatrales y espectáculos escénicos que abarcan desde la música y el patrimonio a la creación contemporánea y que conforman una propuesta pensada para acercar la cultura a todos los públicos durante las fiestas. Las actividades, que comenzaron el 3 de diciembre y se prolongan hasta el 3 de enero, están especialmente dirigidas a las familias y al público infantil, ha indicado la Junta en una nota.

La delegada territorial ha destacado que "la ambiciosa programación que hemos confeccionado está orientada a difundir las manifestaciones culturales de Andalucía, a preservar nuestro patrimonio, a promocionar el talento, a acercar al público una oferta que cuenta con la participación activa del tejido cultural e incentivar el acceso a nuestros museos y conjuntos culturales, bibliotecas, archivos, teatros, auditorios y espacios públicos".

"Con esta iniciativa reforzamos nuestro compromiso con la promoción del patrimonio material e inmaterial de Andalucía y con el impulso a los profesionales y colectivos que mantienen vivas las señas de identidad de nuestra tierra", ha agregado.

HUELVA

El Museo de Huelva, que ya ha acogido varias actividades durante el mes de diciembre, será uno de los escenarios con más actos durante estas fiestas. El miércoles 10 de diciembre tendrá lugar la charla 'La imagen de la mujer en la numismática romana', de Nuria Vidal Teruel, incluida el programa Encuentros en el Museo de Huelva del Centro Andaluz de las Letras, en tanto que el día 12 acogerá la exposición efímera 'Las horas del día y de la noche', de Pablo Sycet.

El día 18 se celebrará una de las actividades más aclamadas, la Zambomba, mientras que el día 23 tendrá lugar el taller 'Técnicas milenarias: Joyería a la cera perdida' y los días 26 y 28 'Una colección bárbara'. Asimismo, el 30 de este mes y el 3 de enero se han organizado visitas guiadas a la exposición 'Algo camina hacia el infinito, de José Caballero. Además, hasta el próximo mes de abril, los visitantes podrán disfrutar también de la muestra temporal 'La Joya. Vida y eternidad en Tarteso'.

Otro de los escenarios más dinámicos será la Biblioteca Provincial de Huelva, donde el 12 de diciembre hará las delicias de los más pequeños un cuentacuentos y la presentación del libro infantil 'Mi voz importa: palabras que abrazan', de Juani Repos.

El 16 de diciembre, dentro del ciclo Poesía en la biblioteca, acogerá la Tertulia literaria Nuevo Horizonte, y el álbum ilustrado 'La sombra que soy', de Elena Lechuga Borrero, se presenta el 18, mientras que los días 19, 20 y 26 tendrán lugar las actividades 'Bebecuentos', con Carmen Sara Floriano; 'Sábados de cuento', con el grupo 'El Sombrero Encuentado: 'Ensalada de cuentos', y el cuentacuentos y presentación del libro infantil 'El lobo y el pintor', de Antonio Ángel Salvador Gómez y María Trigueros, respectivamente.

La música copará parte de la programación musical en la capital, donde se disfrutará de las zambombas 'Un canto a la Navidad', de Tania Cumbreras, María Ángeles Cruzado, Almudena Domínguez, David Soto y Antonio Quintero, que se celebrará en el Barrio Obrero el sábado 13, y las del Grupo Relente, en el Paseo Santa Fe, y de la Hermandad del Calvario y Buena Muerte, en la plaza de la Constitución --frente al Ayuntamiento de Huelva--, ambas el viernes 19.

Las propuestas musicales se completan con las actuaciones de la Orquesta Joven de Andalucía, el domingo 14 en la Casa Colón; de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, también en la Casa Colón (miércoles 17), y el broche lo pondrá la Orquesta Clásica de Huelva con su actuación en la Catedral de la Merced el martes 30.

SIERRA

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche contará con una programación muy variada que incluye los talleres 'La luz en Roma: Lucernae' (sábado 13) y 'La joyería en la antigua Roma' (domingo 28) en el enclave arqueológico Arucci Turóbriga de Aroche; mientras que en Cortegana disfrutarán el día 12 de la zambomba 'Aires de Huelva en Navidad' con la interpretación de Jeromo Segura y Alejandra Almendro y de la obra teatral 'El círculo' (sábado 13) y el concierto de Navidad 'Selección de El Mesías', de Haëndel, en el Teatro Capitol Sierra (viernes 26).

El teatro será protagonista en Aracena con las obras teatrales 'El bar nuestro de cada día' (sábado 27) y 'Mi gran Caracol' (lunes 29), en tanto que el Joven Coro de Andalucía actuará también el 29 en la Gruta de las Maravillas dentro del ciclo 'Música en Adviento', una de las novedades de la programación de la Consejería de Cultura y Deporte, que incluye recitales de música barroca y producciones sacras.

CONDADO, ANDÉVALO Y COSTA

En el Condado están programados el concierto de violín de Rocío Medina (viernes 12) en la Casa de la Cultura Juan Romero de la Rosa, en Hinojos, la zambomba 'Sones de Navidad', de Abel Moreno (sábado 13), y 'Aires de Huelva en Navidad', de Jeromo Segura y Alejandra Almendro en la plaza de España de Villarrasa (domingo 14), en tanto que el sábado 20 la Orquesta Clásica de Huelva actuará, dentro del ciclo 'Música en Adviento', en la iglesia Nuestra Señora de la Purificación de Manzanilla y el sábado 27 en el Santuario de la Virgen del Rocío (Almonte).

En la comarca del Andévalo, El Almendro acogerá el sábado 20 la zambomba 'Aires de Huelva en Navidad', de Jeromo Segura y Alejandra Almendro; y Puebla de Guzmán la zambomba 'Furruco' del grupo Azalea y amigos (domingo 28). Asimismo, el teatro centrará la programación en Trigueros de la mano de las obras 'El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide' (martes 16) y 'Debajo del tejado (miércoles 17), y la zambomba 'Huelva le canta a la Navidad', del cantaor flamenco Fariña (domingo 21).

Por otra parte, la Orquesta Clásica de Huelva deleitará al público en el teatro Cardenio de Ayamonte, dentro del ciclo 'Música en Adviento', el viernes 26, en tanto que en Cartaya disfrutarán de El Rámper, en el Teatro centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán (lunes 22), y 'Debajo del tejado', en el Centro Cultural de la Villa (jueves 18).